Türkiye soğukla mücadele ederken Antalya'nın Konyaaltı sahili hala yazı yaşıyor

Bütün Türkiye kışı yaşarken o şehirde yaz devam ediyor.

Türkiye'nin bazı bölgeleri şiddetli kış şartlarıyla mücadele ederken turizmin başkenti Antalya'da, adeta yaz aylarını aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 27 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 23 dereceye ulaştığı kentte yerli ve yabancı turistler Kasım ayında denize girmenin keyfini çıkardı.

SAHİLDE YOĞUNLUK YAŞANDI

Konyaaltı sahilleri gün boyu yoğunluk yaşarken falezlerden denize atlayan vatandaşlar, kano ile denize açılan sporcular ve sıcak havadan bunalanların gölgelik alanlarda kamp sandalyeleriyle dinlendiği görüldü.

Paraşüt pilotlarının da uğrak noktası olan Konyaaltı sahili, gökyüzünde süzülen paraşütçülerin oluşturduğu görüntülerle renkli anlara sahne oldu.

"ANTALYA HALA YAZI YAŞIYOR"

Emekli öğretmen Mehmet Bayraktar, "Ben son 3 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Buraya Tokat'tan geldim. Antalya'ya taşınma sebebim çocuklarım oldu. Onlar buraya yerleşince biz de gelmek zorunda kaldık. Antalya iklim yönünden çok şanslı bir ilimiz. Tokat'taki arkadaşlarımla hâlâ görüşüyorum; bana orada havanın gece saatlerinde 3 dereceye kadar düştüğünü söylüyorlar. Biz ise burada henüz soba ya da kalorifer yakmadık, ama Tokat'ta şimdiden yakmaya başlamışlar.

Antalya'nın bambaşka bir iklimi var. Konyaaltı'nın dünyaca ünlü olmasının sebebi ise turizm açısından çok zengin bir bölge olması, denizinin ve kumsalının çok güzel olması. Şu anda kış mevsimindeyiz ama sahil yaz ayları gibi dopdolu. Önümüzdeki ay hemen ilerde bulunan Saklıkent Kayak Merkezi açılacak ve orada kayak yapacağız.

Aynı gün içinde hem sahilde güneşlenmek hem de kayak yapmak dünyada birçok ülkede olmayan bir imkân. Tüm Türkiye kışı yaşarken Antalya hala yazı yaşıyor. Buraya bakarsanız insanlar hâlâ plajdalar. Bu açıdan Antalya gerçekten çok şanslı." dedi.

"KIŞI GÜZEL GERÇİRMEK İSTEYENLER GELSİN"

Sıcak havanın keyfini çıkarmaya geldiğini dile getiren Paraşütçü Mehmet Sadık Örler ise, şunları söyledi:

Ben aslen Van Ercişliyim. Antalya'da yaşıyorum çünkü Antalya'nın doğası bana hitap ediyor. Aynı zamanda yamaç paraşütü pilotuyum. Havanın güzel olduğu zamanlarda buraya gelip paraşütle uçuyoruz. Karşımızda Konyaaltı Plajı var ve inanılmaz bir manzara eşliğinde uçuş yapıyoruz. İnsanlar burada hâlâ denize giriyor.



Ben de sabahları denize giriyorum, öğleden sonra da paraşütle uçuşa çıkıyorum. Misafirlerimizi uçurarak ağırlıyoruz. Benim yaşadığım bölgede havalar çoktan soğudu, insanlar donma derecesine geldi; ama burada hava inanılmaz güzel. Sabahları yüzüyorum.



Elbette önümüzdeki günlerde biraz soğuklar olacaktır ama şimdilik güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Antalya'ya henüz kış gelmedi. Tüm Türkiye halkını buraya davet ediyorum. Kışı güzel geçirmek isteyen herkes Antalya'ya gelsin.

"UÇUŞ YASAĞI PİLOTLARI ZORLUYOR"

Paraşüt pilotlarının tek sorunu, bu bölgede uçuşların yasaklanmış olması olduğunu ifade eden Örler, "Burada sadece izin alarak uçabiliyoruz. Diğer günlerde ise manzarayı izlemekle yetiniyoruz.

Bu yasağın bir an önce kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Kontrollü bir şekilde, hiçbir olumsuzluğa yol açmadan uçuşların yapılabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.