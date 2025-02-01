Türkiye'de bazı ilçelerde nüfus hızla artıyor

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Türkiye'de bazı ilçelerin nüfusu hızla artıyor.

Öyle ki bazı ilçelerin nüfus oranı, neredeyse illere yaklaşmış durumda.

Ancak bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için nüfusunun yanı sıra sosyoekonomik koşullar gibi pek çok kriter dikkate alınıyor.

İL POTANSİYELİ OLAN İLÇELER

Bazı nüfusu fazla olan ilçeler ise il potansiyeli taşıyor.

Onlar ise şu şekilde sıralandı: