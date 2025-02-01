Türkiye'de bazı ilçelerde nüfus hızla artıyor
Haber Merkezi

Türkiye'de bazı ilçelerin nüfusu hızla artıyor.

Öyle ki bazı ilçelerin nüfus oranı, neredeyse illere yaklaşmış durumda.

Ancak bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için nüfusunun yanı sıra sosyoekonomik koşullar gibi pek çok kriter dikkate alınıyor.

İL POTANSİYELİ OLAN İLÇELER

Bazı nüfusu fazla olan ilçeler ise il potansiyeli taşıyor.

Onlar ise şu şekilde sıralandı:

Kahramanmaraş Elbistan nüfusu 127.755

Ankara Polatlı nüfusu 128.895 

Adıyaman Kahta nüfusu 132.303 

Adana Kozan, nüfusu 132.642 

Ordu Ünye nüfusu 132.915 

Diyarbakır Ergani nüfusu 137.492 

Konya Ereğli nüfusu 153.849 

Kırklareli Lüleburgaz nüfusu 155.670 

Aydın Nazilli nüfusu 162.074 

Balıkesir Bandırma nüfusu 166.836 

Van Erciş nüfusu 171.035 

Balıkesir Edremit nüfusu 171.700 

Zonguldak Ereğli nüfusu 175.294 

Manisa Akhisar nüfusu 178.812

Hatay İskenderun nüfusu 227.498 

İzmir Menemen nüfusu 227.000 

Antalya Manavgat nüfusu 258.367 

Şanlıurfa Siverek nüfusu 271.832

Tekirdağ Çorlu nüfusu 294.020

Mersin Tarsus nüfusu 353.469

Antalya Alanya nüfusu 359.891

Adile Topçu
Adile Topçu
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