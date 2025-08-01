Türkiye'de çocukların karıştığı suçlar ve sayıları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait bugün Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri'ni yayımladı.

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2024 yılında, 2023 yılına göre yüzde 9,8 oranında artarak 612 bin 651 oldu.

Bu olaylarda çocukların 279 bin 620'si mağdur olarak 202 bin 785'i suça sürüklenme sebebiyle (kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla), 96 bin 438'i bilgisine başvurma amacıyla, 18 bin 561'i kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, 8 bin 729'u kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 518'i ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN YÜZDE 40,4'Ü YARALAMA OLAYINA KARIŞTI

Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olayların 202 bin 785'i suça sürüklenme nedeni ile gerçekleşti.

ÇOCUKLARIN KARIŞTIĞI SUÇLARIN LİSTESİ

Bu çocukların yüzde 40,4'üne yaralama, yüzde 16,6'sına hırsızlık, yüzde 8,2'sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,6'sına tehdit, yüzde 4,2'sine genel tehlike yaratan suçlar, yüzde 26'sına ise bu nedenlerin dışında kalan diğer suçlar isnat edildi.

-Yüzde 40,4'üne yaralama,

-Yüzde 16,6'sına hırsızlık,

-yüzde 8,2'sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak,

-Yüzde 4,6'sına tehdit,

-Yüzde 4,2'sine genel tehlike yaratan suçlar,

-Yüzde 26'sına ise bu nedenlerin dışında kalan diğer suçlar

GÜVENLİK BİRİMLERİNE GELEN VEYA GETİRİLEN ÇOCUKLARIN YÜZDE 45,6'SI MAĞDUR ÇOCUKLAR

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 279 bin 620 çocuğun yüzde 86,1'ini suç mağduru, yüzde 13,8'ini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu.

Suç mağduru olarak gelen 240 bin 872 çocuğun yüzde 55,3'ü yaralama, yüzde 10,8'i cinsel suçlar, yüzde 9,5'i göçmen kaçakçılığı, yüzde 8'i aile düzenine karşı suçlar, yüzde 16,5'ine bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.