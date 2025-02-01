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DHA

Afrika ve Asya’dan göç eden yüz binlerce kuşun son sığınağı olarak kabul edilen Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı, doğa gözlemcileri için heyecan verici bir keşfe sahne oldu. Filistin güneş kuşu olarak da bilinen Filistin nektarkuşu, kuş gözlemcileri Metin Cenkçiler ve Önder Kahraman tarafından Samandağ sahilinde fark edilerek objektiflere yansıdı. 302 kuş türüne ev sahipliği yapan bölgede tespit edilen iki Filistin nektarkuşu, Türkiye’de kayıt altına alınan 499. kuş türü olarak kayıtlara geçti.

SABIRLA SÜREN TAKİP, SONUÇ VERDİ

Kuş gözlemcisi Önder Kahraman, Filistin nektarkuşunu ilk gördüğünde büyük heyecan duyduğunu ancak hızlı hareket eden kuşu başlangıçta fotoğraflayamadığını belirtti:

Arkadaşlarımın da desteğiyle uzun ve sabır gerektiren bir takip sürecinin ardından nihayet kuşun net bir fotoğrafını çekmeyi başardık. Türkiye’de daha önce kaydedilmemiş bir kuş türünü belgelemek bizim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu.

FİLİSTİN NEKTARKUŞU NASIL BESLENİYOR

Kuş gözlemcisi Metin Cenkçiler ise bu nadir anı ölümsüzleştirmenin heyecanını yaşadığını ifade etti:

"Gözlerime inanamadım, ancak çektiğimiz fotoğrafları incelediğimizde gerçekten bir Filistin nektarkuşu olduğunu doğruladık."

Doğa gözlemcisi Çağan Abbasoğlu, bu türün doğal yaşam alanlarının Filistin, Batı Arabistan ve Orta Afrika olduğunu vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

"Filistin nektarkuşu, adından da anlaşılacağı gibi ağırlıklı olarak çiçek nektarı ve böceklerle besleniyor. Genellikle çalılıklarda ve ağaçların gölgesinde gözlemleniyor."

SAVAŞ, GÖÇÜ TETİKLEMİŞ OLABİLİR

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurçuoğlu ise bu nadir kuş türünün Türkiye’ye gelişinin, Filistin’deki savaş koşulları nedeniyle göç etmek zorunda kalmasıyla bağlantılı olabileceğini değerlendirdi:

Filistin nektarkuşu, normalde belirli bir bölgeye yerleşik bir türdür. Ancak yaşam alanlarının tahrip olması, onları alternatif bölgeler aramaya zorlamış olabilir. Bu nedenle Türkiye’de görülmesi, küresel ekolojik değişimlerin bir yansıması olarak da değerlendirilebilir.

Samandağ Sahili’nde gözlemlenen Filistin nektarkuşu, Türkiye’nin biyoçeşitliliği açısından önemli bir kayıt olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, bu nadir türün korunması ve doğal ortamına zarar verilmemesi için farkındalık yaratılması gerektiğini vurguluyor.