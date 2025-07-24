Türkiye'nin 2100 yılı nüfus projeksiyonu

Türkiye nüfus açısından kritik bir eşikten geçiyor.

Doğum oranları tarihi şekilde düşüş trendine girdi.

Avrupa'nın en genç ve en diri nüfusu olarak övünülürken tehlike çanları çalmaya başladı.

Doğurganlık oranı 1.48'e düşerken nüfus yıllar içerisinde yaşlanmaya başlayacak.

Bu kapsamda devlet politikaları geliştirilerek doğumların artırılması hedefleniyor.

AİLE VE NÜFUS 10 YILI

Bu amaçla harekete geçen AK Parti art arda projeler geliştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na katılmış ve 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan ettiklerini de açıklamıştı.

Çalışmalar devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'na konuşarak konuya ilişkin bilgi verdi.

TARİHİN EN DÜŞÜK DOĞUM ORANLARI

1.48'e düşen doğurganlık oranının tarihin en düşük seviyesi olduğunu hatırlatan Göktaş, nüfusun kendini yenilemesi için gerekli olan 2.1 oranının altına düşmüş olan il sayısının 2014'te 52 iken bugün 71'e ulaşmış durumda olduğunu hatırlattı.

TÜRKİYE NÜFUSU 2100'DE 54 MİLYONA DÜŞECEK

BM'nin nüfus projeksiyonlarını paylaşan Göktaş'ın verdiği bilgiye göre TÜİK'in düşük ihtimalli senaryosuna göre 2100 yılında Türkiye nüfusu 54 milyona düşecek.

BM'nin düşük ihtimalli senaryosuna göre ise nüfus 38 milyona, çok düşük ihtimalli senaryoya göre 25 milyona kadar gerileyecek.