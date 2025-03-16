Türkiye'nin AB coğrafi işaret tescilli ürünleri artıyor

Özel Haber

Coğrafi İşaret; belirgin bir özelliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretlere denir.

Yöresel ürün ve değerler açısından oldukça zengin olan Türkiye'nin uluslararası alanda ürünlerinin tescillenmesi büyük önem arz ediyor.

ÜRÜNLER AB TARAFINDAN KORUNUYOR

Bu kapsamda Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen ürünler, Türkiye ve AB tarafından taklit ve çağrıştırmaya karşı koruma altına alınıyor.

TÜRKİYE'DEN 31 ÜRÜN BULUNUYOR

2025 yılı itibariyle AB'nin coğrafi işaret listesinde Türkiye'den tescil edilmiş 31 ürün bulunuyor.

AYDIN 5 ÜRÜNLE İLK SIRADA

Türkiye'de toplam 19 şehirde coğrafi işaret tescili almış ürün bulunuyorken Aydın, barındırdığı 5 tescilli ürünle listenin başında yer alıyor.

Bursa ve Gaziantep sahip oldukları 3 ürünle ikinci sırada yer alırken Balıkesir, Muğla, Çanakkale ve Kahramanmaraş da 2 ürünle listenin üçüncü sırasında yer buldu.

Manisa, Osmaniye, Bingöl, Malatya, Giresun, Antakya, Kastamonu, Şanlıurfa, Ankara, Karabük, Konya ve Mersin'den de birer tane coğrafi işaret tescili almış ürün bulunuyor.

AB'NİN TESCİL ETTİĞİ ÜRÜNLER

Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili aldığı ürünler şöyle:

GAZİANTEP BAKLAVASI

AYDIN İNCİRİ

MALATYA KAYISISI

AYDIN KESTANESİ

MİLAS ZEYTİNYAĞI- MUĞLA

BAYRAMİÇ BEYAZI- ÇANAKKALE

TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI- KASTAMONU

GİRESUN TOMBUL FINDIĞI

ANTAKYA KÜNEFESİ

SURUÇ NARI- ŞANLIURFA

ÇAĞLAYANCERİT CEVİZİ- KAHRAMANMARAŞ

GEMLİK ZEYTİNİ- BURSA

EDREMİT ZEYTİNYAĞI- BALIKESİR

MİLAS YAĞLI ZEYTİNİ- MUĞLA

AYAŞ DOMATESİ- ANKARA

MARAŞ TARHANASI- KAHRAMANMARAŞ

EDREMİT KÖRFEZİ YEŞİL ÇİZİK ZEYTİNİ- BALIKESİR

EZİNE PEYNİRİ- ÇANAKKALE

SAFRANBOLU SAFRANI- KARABÜK

AYDIN MEMECİK ZEYTİNYAĞI

ARABAN SARIMSAĞI- GAZİANTEP

OSMANİYE YER FISTIĞI

BİNGÖL BALI

BURSA ŞEFTALİSİ

HÖYÜK ÇİLEĞİ - KONYA

BURSA SİYAH İNCİRİ - BURSA KARASI

SÖKE PAMUĞU- AYDIN

MANİSA MESİR MACUNU

GAZİANTEP MENENGİÇ KAHVESİ

SİLİFKE YOĞURDU- MERSİN

AYDIN MEMECİK ZEYTİNİ

"AB SÜRECİ DEVAM EDEN 78 ÜRÜN DAHA VAR"

Geçtiğimiz günlerde Aydın Memecik Zeytini'nin Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığı bilgisini paylaşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "AB süreci devam eden 78 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." bilgisini verdi.