Türkiye'nin AB coğrafi işaret tescilli ürünleri artıyor

Coğrafi İşaret; belirgin bir özelliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretlere denir.
Yöresel ürün ve değerler açısından oldukça zengin olan Türkiye'nin uluslararası alanda ürünlerinin tescillenmesi büyük önem arz ediyor.
ÜRÜNLER AB TARAFINDAN KORUNUYOR
Bu kapsamda Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen ürünler, Türkiye ve AB tarafından taklit ve çağrıştırmaya karşı koruma altına alınıyor.
TÜRKİYE'DEN 31 ÜRÜN BULUNUYOR
2025 yılı itibariyle AB'nin coğrafi işaret listesinde Türkiye'den tescil edilmiş 31 ürün bulunuyor.
AYDIN 5 ÜRÜNLE İLK SIRADA
Türkiye'de toplam 19 şehirde coğrafi işaret tescili almış ürün bulunuyorken Aydın, barındırdığı 5 tescilli ürünle listenin başında yer alıyor.
Bursa ve Gaziantep sahip oldukları 3 ürünle ikinci sırada yer alırken Balıkesir, Muğla, Çanakkale ve Kahramanmaraş da 2 ürünle listenin üçüncü sırasında yer buldu.
Manisa, Osmaniye, Bingöl, Malatya, Giresun, Antakya, Kastamonu, Şanlıurfa, Ankara, Karabük, Konya ve Mersin'den de birer tane coğrafi işaret tescili almış ürün bulunuyor.
AB'NİN TESCİL ETTİĞİ ÜRÜNLER
Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili aldığı ürünler şöyle:
GAZİANTEP BAKLAVASI
AYDIN İNCİRİ
MALATYA KAYISISI
AYDIN KESTANESİ
MİLAS ZEYTİNYAĞI- MUĞLA
BAYRAMİÇ BEYAZI- ÇANAKKALE
TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI- KASTAMONU
GİRESUN TOMBUL FINDIĞI
ANTAKYA KÜNEFESİ
SURUÇ NARI- ŞANLIURFA
ÇAĞLAYANCERİT CEVİZİ- KAHRAMANMARAŞ
GEMLİK ZEYTİNİ- BURSA
EDREMİT ZEYTİNYAĞI- BALIKESİR
MİLAS YAĞLI ZEYTİNİ- MUĞLA
AYAŞ DOMATESİ- ANKARA
MARAŞ TARHANASI- KAHRAMANMARAŞ
EDREMİT KÖRFEZİ YEŞİL ÇİZİK ZEYTİNİ- BALIKESİR
EZİNE PEYNİRİ- ÇANAKKALE
SAFRANBOLU SAFRANI- KARABÜK
AYDIN MEMECİK ZEYTİNYAĞI
ARABAN SARIMSAĞI- GAZİANTEP
OSMANİYE YER FISTIĞI
BİNGÖL BALI
BURSA ŞEFTALİSİ
HÖYÜK ÇİLEĞİ - KONYA
BURSA SİYAH İNCİRİ - BURSA KARASI
SÖKE PAMUĞU- AYDIN
MANİSA MESİR MACUNU
GAZİANTEP MENENGİÇ KAHVESİ
SİLİFKE YOĞURDU- MERSİN
AYDIN MEMECİK ZEYTİNİ
"AB SÜRECİ DEVAM EDEN 78 ÜRÜN DAHA VAR"
Geçtiğimiz günlerde Aydın Memecik Zeytini'nin Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığı bilgisini paylaşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "AB süreci devam eden 78 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." bilgisini verdi.
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