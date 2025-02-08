Türkiye’nin en genç ve yaşlı şehirleri

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bildirdiği Türkiye’nin 2024 yılı nüfus istatistikleri, yaşlı nüfusun hızla arttığını ve şehirler arasındaki demografik farklılıkların belirginleştiğini ortaya koydu.

Bazı şehirlerde demografik yapının hızla yaşlanması, bazı yerlerde ise genç nüfusun artması önemli.

Genç nüfusun yoğun olduğu şehirler, genellikle iş gücü açısından daha dinamik olurken, yaşlanan şehirler daha fazla sağlık hizmetine ve sosyal destek sistemine ihtiyaç duyabiliyor.

TÜRKİYE'NİN YAŞLI ŞEHİRLER

Türkiye’nin en yaşlı şehirleri, yaşlı nüfus oranı (65 yaş ve üzeri) en yüksek olan şehirler olarak sıralanıyor:

1) Sinop: Her 100 kişiden 20’si yaşlı

2) Kastamonu: Her 100 kişiden 20’si yaşlı

3) Giresun: Her 100 kişiden 19’u yaşlı

4) Artvin: Her 100 kişiden 18’i yaşlı

5) Çankırı: Her 100 kişiden 18’i yaşlı

6) Balıkesir: Her 100 kişiden 17’si yaşlı

7) Çorum: Her 100 kişiden 17’si yaşlı

8) Tunceli: Her 10 kişiden 17’si yaşlı

9) Edirne: Her 100 kişiden 17’si yaşlı

10) Çanakkale: Her 100 kişiden 17’si yaşlı

Bu şehirlerde göç oranlarının düşük olması, genç nüfusun büyük şehirlere yönelmesi ve doğum oranlarının azalması yaşlı nüfusun artmasına neden oluyor.

EN GENÇ NÜFUSA SAHİP ŞEHİRLER

Türkiye'de de özellikle büyük şehirler, genç nüfus açısından dikkat çekiyor.

Genç nüfus oranı en yüksek olan şehirler 30 yaş altı nüfus oranı ve 14 yaş altı nüfus oranı dikkate alınarak belirlendi:

1) Şırnak: 30 yaş altı oranı: Yüzde 66 / 14 yaş altı oranı: Yüzde 34

2) Siirt: 30 yaş altı oranı: Yüzde 64 / 14 yaş altı oranı: Yüzde 32

3) Şanlıurfa: 30 yaş altı oranı: Yüzde 64 / 14 yaş altı oranı: Yüzde 37

4) Ağrı: 30 yaş altı oranı: Yüzde 63 / 14 yaş altı oranı: Yüzde 33

5) Hakkari: 30 yaş altı oranı: Yüzde 61 / 14 yaş altı oranı: Yüzde 27

6) Muş: 30 yaş altı oranı: Yüzde 61 / 14 yaş altı oranı: Yüzde 32

7) Van: 30 yaş altı oranı: Yüzde 60 / 14 yaş altı oranı: Yüzde 31

8) Batman: 30 yaş altı oranı: Yüzde 59 / 14 yaş altı oranı: Yüzde 31

9) Bitlis: 30 yaş altı oranı: Yüzde 59 / 14 yaş altı oranı: Yüzde 30

10) Mardin: 30 yaş altı oranı: Yüzde 58 / 14 yaş altı oranı: Yüzde 32

Bu şehirlerde yüksek doğum oranları, göç hareketliliği ve genç nüfusun yoğunluğu dikkat çekiyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin en genç nüfusa sahip bölgelerinden biri olmaya devam ediyor.￼

ORTANCA YAŞI EN YÜKSEK OLAN İL SİNOP, EN DÜŞÜK OLAN İL ŞANLIURFA OLDU

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 34,4'e yükseldi.

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 43,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olduğu görüldü. Sinop'u, 42,9 ile Giresun ve Kastamonu izledi. Diğer yandan 21,4 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 23 ile Şırnak ve 24,5 ile Ağrı ve Siirt takip etti.