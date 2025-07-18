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Türkiye'nin iki ürünü daha AB tescili yolunda

Bursa kestane şekeri ve İpsala pirinci, AB'de coğrafi işaret tescili için son aşamada. Üç aylık itiraz sürecinin ardından tescillenerek Türkiye'nin AB'deki 36 coğrafi işaretli ürün sayısını artıracak.

AA AA
18.07.2025 09:17
Türkiye'nin iki ürünü daha AB tescili yolunda

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından tescil başvurusunun uygun bulunduğunu bildirdi.

Durak, sosyal medya hesabından, Türk ürünlerinin AB'deki tescil süreçlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"AB'DE TESCİLLİ 36 COĞRAFİ İŞARETİMİZ BULUNUYOR"

AB Komisyonu tarafından tescil başvurusu uygun bulunan Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığını belirten Durak, şunları kaydetti:

Bu ürünler, üç aylık itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından tescillenecek. AB'de tescilli 36 coğrafi işaretimiz bulunuyor, yeni tescillerle bu sayıyı artırmak ve coğrafi işaretlerimizi uluslararası ölçekte markalaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı olsun.

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