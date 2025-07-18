Türkiye'nin iki ürünü daha AB tescili yolunda

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından tescil başvurusunun uygun bulunduğunu bildirdi.

Durak, sosyal medya hesabından, Türk ürünlerinin AB'deki tescil süreçlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"AB'DE TESCİLLİ 36 COĞRAFİ İŞARETİMİZ BULUNUYOR"

AB Komisyonu tarafından tescil başvurusu uygun bulunan Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığını belirten Durak, şunları kaydetti: