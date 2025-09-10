Türkiye’nin ilk deniz kaplumbağası ambulansı Antalya’da hizmete girdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hizmete giren Türkiye’nin ilk deniz kaplumbağası ambulansı, DEKAFOK bünyesinde faaliyete başladı. Özel donanımlı araç, Muğla’dan Mersin Samandağ’a kadar uzanan kıyı şeridinde yaralı deniz kaplumbağaları ve diğer deniz canlılarına hızlı müdahale imkânı sunacak.

Ambulansta, yaralı hayvanlara ilk müdahalenin yapılabilmesi için tıbbi malzemeler, acil müdahale kitleri ve ilk yardım çantaları bulunuyor.

KAŞ'TAN SAMANDAĞ'A TÜM İHBARLARA HIZLI ULAŞIM"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, Antalya kıyılarının deniz kaplumbağalarının en yoğun üreme alanlarından biri olduğunu vurguladı:

Mayıs-Ağustos dönemi, kaplumbağaların üreme zamanı ile turizmin en yoğun dönemine denk geliyor. Bu süreçte kaplumbağalar insan kaynaklı tehlikelerle karşılaşıyor, ölümler ve yaralanmalar yaşanıyor. Ancak bugüne kadar bu tür vakalara müdahale edebilecek bir ambulans yoktu. Artık Kaş’tan Samandağ’a kadar gelen ihbarlara hızlıca ulaşarak ilk yardım uygulayabileceğiz. Araç, yaralı kaplumbağaların kaybedilmeden merkezimize getirilmesini sağlayacak.

TÜM DENİZ EKOSİSTEMİ İÇİN HİZMET VERECEK

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, ambulansın sadece deniz kaplumbağaları değil, deniz ekosistemindeki tüm canlılar için hizmet vereceğini belirtti: