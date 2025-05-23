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İHA

Samsun semalarında hayat kurtaran bir kadın...

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan Müge Demiralın Ay, özverisi ve başarısıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan tek kadın ambulans helikopter pilotu olan Ay, farklı illere hayat taşıyor.

Zorlu hava şartlarına ve zamanla yarışa rağmen görevini başarıyla sürdüren Ay, gökyüzünde kadınların da güçlü bir şekilde var olduğunu gösteriyor.

GÖKYÜZÜNDE HAYAT TAŞIYOR

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ambulans helikopter, Samsun dışında Sinop, Amasya ve Kastamonu'nun bazı ilçelerine de hizmet veriyor.

Deneyimli pilot Müge Demiralın Ay'ın kontrolünde havalanan helikopter, özellikle hayati tehlike taşıyan travmalar, trafik kazaları, yenidoğan hastalıkları, acil hasta sevkleri ve organ nakilleri gibi durumlarda görev alıyor.

"BAKANLIKTA GÖREV YAPAN TEK KADIN HELİKOPTER PİLOTUYUM"

Görevine ve havacılığa olan tutkusunu dile getiren Müge Demiralın Ay, "Sağlık Bakanlığı 112 Hava Acil Ambulans Merkezi Samsun'da görev yapıyorum. Pilot olmaya çocukluk hayalimle karar verdim.

Kuşların uçuşunu izlemekten, helikopter ve uçakların gökyüzünde bıraktığı izlerden hep etkilenirdim. En büyük motivasyonum yer çekimine meydan okumaktı.

"BU İŞTE CİNSİYETİN ÖNEMİ YOK"

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı bünyesindeki tek kadın helikopter pilotu olmak güzel bir his ama bu bende bir farklılık duygusu oluşturmuyor.

Bu iş, gönül ve özveriyle yapılır; cinsiyetin önemi yoktur" dedi.

Uçuş öncesi hazırlık sürecine de değinen Ay, "Sabah mesaimize başladığımızda hava aracımızı ve medikal cihazlarımızı kontrol ediyoruz. Medikal ekibimizle koordineli şekilde çalışıyor, 112'den gelen çağrılara göre harekete geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ONUR DUYUYORUM"

Görev şartlarının zorluklarına da değinen Ay, "Hava şartları, zaman baskısı, hasta durumu gibi birçok etken var. Elbette zor ama bunun eğitimini aldık. Samsun, Milli Mücadele'nin başladığı şehir. Burada görev yapmaktan onur duyuyorum" şeklinde konuştu.

"HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN KOŞUN"

Gençlere de seslenen Ay, şunları söyledi:

"Bu operasyonda yeni sayılırım ama sahada insanlardan olumlu geri dönüşler alıyorum. Havacılık bir hayal ve gönül işidir. Gençlere hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ediyorum."

"KADIN PİLOTLA UÇMAK GURUR VERİCİ"

Ambulans helikopter pilotu Bülent Erdemir ise "Cumhuriyetimizin temel taşlarının atıldığı Samsun'da, kadın bir pilot arkadaşımızla uçmak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır" açıklamasında bulundu.