DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 verilerini paylaştı.

Buna göre 2024 yılında Türkiye geneli yağış miktarı, normaline göre yüzde 6,3 azalarak 537,2 milimetre olarak ölçüldü.

Ülke genelinde en fazla yağışı Rize alırken, en az yağışın ise Edirne’ye düştüğü kaydedildi. Yağış ortalamasında yaşanan düşüş, Türkiye’nin iklim değişikliği ve kuraklık etkileriyle karşı karşıya olduğunu da ortaya koydu.

RİZE YAĞMURDA ZİRVEDE

Türkiye’nin en çok yağış alan ili Rize’de, son 20 yıllık mevsimsel yağış periyodunda kış yağışlarında yüzde 10’luk azalma, ilkbaharda ortalama yüzde 25, yaz ve sonbaharda ise yüzde 4’lük artış gerçekleşti.

Doğu Karadeniz'de son dönemlerde sayıları artan sel ve heyelan afetleriyle gündeme gelen Rize’nin uzun vadede kazandığı yağış miktarının, ülke yağış ortalamasının yarısı kadar artması ise dikkat çekti.

Güncel ölçümlerine göre geçen yıl da zirveyi koruyan Rize’de, son 20 yıllık yağışlarda yüzde 5,26'lık artış yaşandı.

"ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞ AZALMA EĞİLİMİNDE"

RTEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali Ve Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Yüksek, kente son yıllardaki yağış rakamlarını değerlendirerek, "Ülkemizin yaklaşık 100 yıllık periyodunda her yıl ortalama 643 milimetre yağış aldığı, son 30 yıllık periyotta ise bu miktarın yaklaşık 577-596 milimetre arasında değiştiği görülmektedir.

Bu veriler, ülke genelindeki toplam yağışın azalma eğiliminde olduğunu, Rize’nin ise yıllık yağış miktarının yaklaşık 2 bin 280, 2 bin 300 milimetre bandında seyrettiği rapor edilmiştir.

Son 15 yıllık verilere bakıldığında ise bu miktarın 2 bin 380, 2 bin 400 milimetre seviyelerine çıktığı görülmektedir. Dolayısıyla Rize, Türkiye’nin yağış şampiyonudur." diye konuştu.

"RİZE'DE ÜLKE ORTALAMASININ YARISI KADAR ARTIŞ"

Güncel verilere göre Rize’de yıllık yağış miktarında yaklaşık 400-450 milimetrelik artış olduğu ve bazı yıllarda sapmalar yaşandığını ifade eden Yüksek, "Genel artış eğilimi dikkate alındığında, yaklaşık 350 milimetrelik bir yağış artışı olduğu söylenebilir ki bu oldukça önemli bir değerdir. Türkiye’nin toplam ortalama yıllık yağışı 596-600 milimetre arasında değişirken, Rize’nin uzun vadede kazandığı yağış miktarı neredeyse ülke ortalamasının yarısı kadar artış göstermektedir." ifadelerini kullandı.

İLKBAHAR VE YAZ YAĞMURLARINDA ARTIŞ

Rize’nin mevsimsel yağış oranlarını da aktaran Prof. Dr. Turan Yüksek, "Rize’nin genel yağış rejiminde artış olmasına rağmen mevsimsel yağış değişimlerinde uzun yıllar esas aldığımız zaman son 20 yıllık periyotta kış yağışlarında yaklaşık yüzde 10 ile 12 bandında bir azalma olduğunu, ilkbahar yağışının yaklaşık yüzde 20 ile 25 bandında bir artış olduğunu yaz ve sonbahar yanlarında ise yine yüzde 4’lük bir artış değişim olduğunu söyleyebiliriz. Bu değişimlerin en az 30 yılın üzerindeki bir zaman aralığının izlenmesi ve buna uygun Rize’nin kentsel ve kırsal planlamasında meydana gelen değişimi dikkate alınarak planlamalar oluşturulmasının faydalı olacağını söyleyebiliriz." dedi.