Uçaklarda sigara yasak ama küllük zorunlu: İşte ilginç sebebi

ABD’de havacılığı düzenleyen kurum olan Federal Aviation Administration (FAA), 1990’lı yıllardan itibaren yolcu uçaklarında sigara içilmesini kesin olarak yasaklamıştır.

Günümüzde bu yasak tüm ticari uçuşlarda sıkı şekilde uygulanmakta ve ihlal edilmesi ciddi yaptırımlara neden olmaktadır.

Ancak ilginç bir şekilde, bu katı yasağa rağmen uçakların özellikle tuvalet bölümlerinde küllük bulundurulması hala zorunlu.

Uçuş sırasında dikkatli yolcuların gözünden kaçmayan bu detay, birçok kişi için kafa karıştırıyor.

"Sigara içmek yasaksa, neden hâlâ küllük var?" sorusu da bu yüzden sıkça merak ediliyor.

İŞTE GEREKÇESİ

Sebebi aslında oldukça mantıklı ve hayati bir güvenlik gerekçesine dayanıyor.

Havacılık otoriteleri, her ne kadar sigara içmek yasak olsa da bazı yolcuların kuralları ihlal edebileceğini göz önünde bulundurur.

Eğer böyle bir durumda yanan sigaranın söndürülebileceği güvenli bir alan bulunmazsa, yolcu sigarayı çöp kutusuna, kağıt havluların arasına ya da başka yanıcı yüzeylere atabilir. Bu da uçak içerisinde yangın çıkma riskini ciddi şekilde artırır.

İşte bu yüzden küllükler, sigara içimini teşvik etmek için değil; tam tersine, olası bir kural ihlali durumunda daha büyük bir felaketin önüne geçmek için bulundurulur.

Yani küllüklerin varlığı bir çelişki değil, aksine güvenlik odaklı bir önlemdir.