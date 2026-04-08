Antalya sofralarının tescilli mirası: Gülüklü çorba tarifi

Gülüklü Çorba, Antalya’nın tescilli bir kültürel mirası olarak sofraları süslüyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle taçlandırılan bu çorba, minik köfteleri, lime lime edilmiş tavuk eti ve nohutun muhteşem uyumuyla tam bir "şifa deposu" kabul ediliyor.

Peki, son yıllarda gurme rotalarının vazgeçilmezi haline gelen, hem mideyi hem ruhu doyuran gerçek Alanya Gülüklü Çorbası’nın sırrı ne?

İşte kıvamı ve lezzetiyle fark yaratan gülüklü çorba tarifi:

Gülüklü Çorba İçin Gerekli Malzemeler

Köftesi (Gülük) için: 250 gram az yağlı dana kıyma, karabiber ve tuz.

Ana malzemeler:

1 adet tavuk göğsü veya kalçalı but (haşlanmış ve didiklenmiş)

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı pirinç

Sosu ve Suyu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

6-7 su bardağı tavuk suyu

Yarım limonun suyu, kuru nane, tuz ve bolca kırmızı pul biber.

Adım Adım Hazırlanışı

Kıymayı tuz ve karabiberle yoğurun. Nohut büyüklüğünde, minik ve pürüzsüz toplar haline getirin. Hazırladığınız bu "gülükleri" az yağda hafifçe kızartarak kenara alın.

Tencerede tereyağını eritin. Salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından tavuk suyunu ekleyip kaynamaya bırakın.

Kaynayan suya yıkanmış pirinçleri ekleyin. Pirinçler hafifçe yumuşamaya başladığında didiklenmiş tavuk etlerini, haşlanmış nohutları ve önceden hazırladığınız köfteleri ilave edin.

Çorba kıvam alana kadar yaklaşık 15-20 dakika kısık ateşte pişirin. Kapatmaya yakın limon suyunu, tuzu, naneyi ve pul biberi ekleyerek aromaların birbirine geçmesini sağlayın.