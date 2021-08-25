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    Uludağ'da aç ayılar, kamp alanına indi

    Aç kalan bir ayı ailesi, kamp alanına inince kendisi için bırakılan yemeklerle karşılaştı. Bölgedeki kampçılar, ayıları kayda aldı.
    • İHA
    • 25.08.2021 - 11:46
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 12:06
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    Uludağ'da aç ayılar, kamp alanına indi

    Bursa Uludağ'da ormandan yerleşim yeri olarak bilinen Sarıalan Bölgesi'ne, anne ayı ve 3 yavrusu geldi.

    Ayılar, aç kalınca aşağı indiklerinde tüketmeleri için kendilerine bırakılan ekmekleri ve yemekleri yerken görüntülendi.

    Bir kampçı tarafından görüntülenen ayılar, kaptan su içiyor ve iştahla yemekleri yiyor.

    BİR AYI AİLESİ, KARNINI DOYURURKEN KAMERAYA YANSIDI

    Sarıalan'da anne ayı ve 3 yavrusu çöpleri karıştırıp karınlarını doyururken görüntülenirken, son 4-5 yıldır görüntülenen yavru ayıların hayli büyüdükleri ise dikkat çekti.

    Uludağ'da aç ayılar, kamp alanına indi VİDEO


    Uludağ da aç ayılar, kamp alanına indi #1

    Uludağ da aç ayılar, kamp alanına indi #2

    Uludağ da aç ayılar, kamp alanına indi #3

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