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Uludağ'da aç ayılar, kamp alanına indi

Uludağ'da aç ayılar, kamp alanına indi

Aç kalan bir ayı ailesi, kamp alanına inince kendisi için bırakılan yemeklerle karşılaştı. Bölgedeki kampçılar, ayıları kayda aldı.