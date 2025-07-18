Üstün zeka testi: Örümceği gören "zekiyim" diyebilir...

Optik illüzyon bulmacaları hem gözlerinize hem de beyninize meydan okumanın eğlenceli bir yoludur.

Bir şeyleri nasıl gördüğünüzü kandırmak için yapılırlar, genellikle aslında orada olmayan bir şeyi fark etmenize veya olan bir şeyi tamamen gözden kaçırmanıza neden olurlar.

Ancak bunlar sadece eğlenceli değil, aynı zamanda gözlem becerilerinizi geliştirmek ve odağınızı keskinleştirmek için de harikadır.

Her yaştan insan gizli nesneleri tespit etmeye, farkı bulmaya veya zor görsel bilmeceleri çözmeye çalışmaktan hoşlanır.

Ve şimdi, denemeniz için başka bir optik illüzyonumuz var - cevabı bulmadan önce iki kez bakmanıza ve iyice düşünmenize neden olacak bir illüzyon.

Aşağıdaki görsele iyi bakın, basit bir bitkiye ve biraz da bahçeye şahit olacaksınız. Ancak görünüş oldukça aldatıcı olabilir.

Bu bitkide çok akıllıca saklanan bir örümcek var ve sizin göreviniz onu bulmak.

Kaynak: Reddit

Bu görüntüde yaramazca saklanan gizli örümceği buldunuz mu?

Hadi ama, gözünüzün önünde sizi bekliyor.

İşte size örümceği bulmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:

Görüntüyü yakınlaştırın: Bir görüntüdeki gizli bir nesneyi/hayvanı bulmanın temel içgüdüsü, öğelerin net olabilmesi için yakınlaştırmaktır.

3… 2… ve 1!

Peki, gizli örümceği gördünüz mü? Eğer yaptıysan, tebrikler Sherlock! Gözlem becerileriniz oldukça iyi sonuç verdi.

Cevabı bulamadıysanız endişelenmeyin, en üste geri dönün ve gizli örümceği bulmaya çalışın.

Merak edenler için, örümceğin tam olarak nerede saklandığını görmek için aşağı kaydırın.