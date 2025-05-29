Van Gölü'nde akarsulara göç eden inci kefalinin yolculuğu

AA & Ensonhaber

Van Gölü’nün tek balık türü olan inci kefalinin yaşam mücadelesi sürüyor. 15 Nisan’dan 15 Temmuz’a kadar süren üreme döneminde tuzlu ve sodalı göl sularını geride bırakan bu eşsiz tür, tatlı su kaynaklarına doğru zorlu göç yolculuğunu sürdürüyor.

Bu olağanüstü doğa olayının en çarpıcı şekilde gözlemlendiği noktalardan biri, Erciş ilçesindeki Deliçay Balık Bendi. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan bu bölgede, inci kefalinin ters akıntıya karşı yüzerek gerçekleştirdiği yaşam yolculuğu, adeta görsel bir şölene dönüşüyor.

BİR HAFTA BOYUNCA SUALTI VE SU ÜSTÜ ÇEKİMLER YAPILDI

Bu yılki göç süreci, su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan’ın objektifinden belgelendi. Ceylan, kamera asistanı Serkan Ök ile birlikte bir hafta boyunca hem su altında hem su yüzeyinde etkileyici çekimler yaptı. Görüntülerde, akarsulara ulaşmaya çalışan inci kefallerinin yanı sıra, onları avlamak için pusuya yatan martıların av sahnesi de yer alıyor. Bu görüntüler, doğanın hem mücadeleci hem de acımasız yüzünü gözler önüne seriyor.

Tahsin Ceylan, tanıklık ettikleri bu olağanüstü olayla ilgili şunları söyledi:

İnci kefali, var olma çabasının ve kararlılığın simgesidir. Tatlı sulara doğru gerçekleştirdiği bu göç, yaşama tutunmanın en etkileyici örneklerinden biri. Bu mucizevi yolculuk, doğanın içinde saklı bir destanı andırıyor. Üstelik yalnız değiller; Erciş Kaymakamımız Murat Karaloğlu’nun öncülüğünde sahil güvenlik, jandarma ve polis ekipleri, kaçak avcılığı önlemek için büyük bir özveriyle çalışıyor. Yapılan denetimler sayesinde balık stokları ve boy oranlarında gözle görülür bir artış var.

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu da inci kefalinin sadece Van Gölü’nün değil, dünyanın sahip çıkması gereken bir doğa hazinesi olduğunu vurguladı: