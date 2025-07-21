Van Gölü'nde şu ana kadarki en büyük mikrobiyait görüntülendi

Daha önce Van Gölü'nün Bitlis'in Adilcevaz kısmında, 36 metre 40 santimetre boyunda mikrobiyalit bulunmuştu.

Bu yıl Adilcevaz'daki Yukarı Deniz Derneği tarafından yapılan sportif dalışlar neticesinde yapı ve şekil bakımından yaklaşık 70-80 metre farklı yeni mikrobiyalitler tespit edildi.

UZUNLUĞU BAKIMINDAN DİKKAT ÇEKİYOR

Adilcevaz'da gerçekleştirilen dalış sırasında Van Gölü'nün eşsiz sularının dibinde, uzunluk ve çap açısından dikkat çeken yapının keşfi heyecan oluşturdu.

Adilcevaz'da yapılan dalış esnasında bulunan ve uzunluk ile çap yönünden dikkat çeken bu devasa mikrobiyalit, Van Gölü'nün barındırdığı eşsiz doğal zenginlikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

"70- 80 METRE UZUNLUĞUNDA YENİ BİR MİKROBİYALİT KEŞFETTİK"

Sportif dalışlar neticesinde şu ana kadarki en büyük yatay şekilde mikrobiyaliti keşfettiklerini ve adeta bir mikrobiyalit tarlasına denk geldiklerini belirten Adilcevaz Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, "Geçen hafta bugüne kadar keşfettiğimiz en güzel ve en kaliteli görüntülerini alabileceğimiz mikrobiyaliti keşfettik. Bugüne kadar keşfettiğimiz 36 metre 40 santimetrelik mikrobiyalitin ardından 16 metre derinlikte yatay şekilde 70-80 metre uzunluğunda yeni bir mikrobiyalit keşfettik. Daha önce hiç dalmadığımız bir bölgeye daldık. Bu bölgedeki görüntüler o kadar harika ki ciddi anlamda bir mikrobiyalit tarlasına denk geldik.

Bölgedeki mikrobiyalit 70-80 metre uzunluğunda. Bir yerde kopup yine devam ediyor. Bu da bizim için heyecan verici bir durum. Turizme kazandıracağız. Buraları turizme açmak zorundayız. Adilcevaz ve Van Gölü bakir. Van Gölü'nün en temiz sahilleri Ahlat ve Adilcevaz arasında. Dalış okulumuzdaki verdiğimiz eğitimlerle bunu da destekleyip, önümüzdeki yıllarda Adilcevaz Kalesi Rus batığını da turizme kazandırarak dalış severleri buraya davet edeceğiz." dedi.