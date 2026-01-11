Van kırsalında kış mesaisi: Kar ve soğuğa karşı yaşam mücadelesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Van’ın Gevaş ilçesine 26 kilometre uzaklıktaki kırsal Göründü Mahallesi’nde, kış mevsimi yaşamın her alanını etkiliyor. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle vatandaşlar günün büyük bölümünü evlerinde geçirirken, ihtiyaçlarını ise kendi açtıkları patika yollar üzerinden karşılıyor.

HAYVANCILIKLA GEÇİNENLER KIŞA KARŞI DAYANIYOR

Geçim kaynaklarının büyük bölümünü hayvancılığın oluşturduğu mahallede, karla kapanan yollar nedeniyle ahırlara ve komşu evlere ulaşım zorlaşıyor. Mahalle sakinleri, küreklerle yollarını açarak günlük işlerini sürdürürken, hayvanların yem ihtiyacını kızaklar ve sırtlarında taşıdıkları otlarla karşılıyor.

Erkekler gün boyu evlerin önü ve damlarda biriken karı temizlerken, ağır geçen kış şartlarında hayvanların bakımını aksatmamaya çalışıyor.

KADINLAR TANDIR BAŞINDA KIŞ HAZIRLIĞINDA

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güne başlayan kadınlar ise ev işlerinin ardından tandır başına geçerek ekmek pişiriyor, yemek hazırlıyor ve hayvancılıkla uğraşan eşlerine destek oluyor. Zorlu iklim koşullarına rağmen sürdürülen bu yaşam, bölgenin geleneksel kültürünü de ayakta tutuyor.

"KIŞIMIZ ZOR AMA BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Mahalle sakinlerinden hayvancılıkla uğraşan Alper Hakan, yaz aylarında biçtikleri otları kış için depoladıklarını belirterek, “Yazın biçtiğimiz otları köyün yakınlarında topluyoruz. Kışın koyunları ağılda besliyoruz. Yetmediği zaman yem almak zorunda kalıyoruz. Otları bazen kızakla, bazen de sırtımızda taşıyoruz. Kışımız zor geçiyor ama mecburuz.” dedi.

"BURADA HAYAT, SABAH NAMAZIYLA BAŞLIYOR"

Günlük yaşamın büyük bölümünün çalışmakla geçtiğini anlatan Hasan Hakan da kışın hayvancılığın daha da zorlaştığını vurguladı:

Kış şartları çok çetin. Kışlar uzun sürdüğü için yem bulmakta zorlanıyoruz. Otları eşeklerle, arabalarla ya da kızaklarla ağıllara taşıyoruz. Bazen soğuk ve rüzgar nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyoruz. Burada hayat sabah namazıyla başlıyor. Hayvanları besliyor, kahvaltının ardından yemlerini ve sularını veriyoruz.

TANDIR BAŞINDA EKMEK, KIŞIN VAZGEÇİLMEZİ

Tandırda ekmek pişiren Zana Hakan ise kış aylarında herkesin erken saatlerde işe koyulduğunu belirterek, “Kış yaşamı çok zor. Yoğun kar alan bir bölgedeyiz. Geçimimizi hayvancılıkla sağladığımız için bu mevsimde herkes çalışıyor. Sabah erken kalkıp hamuru yoğuruyor, tandırda ekmeğimizi pişiriyoruz.” ifadelerini kullandı.