Van YYÜ’lü kadınlardan geri dönüşüm ve dayanışma odaklı giyim kampanyası

AA & Ensonhaber

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde görev yapan kadın çalışanların öncülüğünde, aralarında doktor, öğretim üyesi, hemşire, tekniker ve idari personelin de bulunduğu yaklaşık 150 kişilik bir ekip, israfla mücadele ve yeniden kullanım bilinci oluşturmak amacıyla anlamlı bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında temiz ve kullanılabilir durumdaki kıyafetler toplanarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz ulaştırılıyor.

Kadın Çalışanları Derneği ve üniversite gönüllü topluluğunun desteğiyle başlatılan bu sosyal sorumluluk hareketiyle, ailelerden ve çevreden temin edilen giysiler üniversite bünyesindeki Genç Ofiste bir araya getirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın üniversitelerde ve belirli mahallelerde kurduğu bu ofiste yaklaşık bir ay önce faaliyete giren “Giyim Mağazası”, her hafta belirlenen günlerde kapılarını öğrenciler için açıyor.

"SADECE DAYANIŞMAYI DEĞİL, TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINI DA SORGULUYORUZ"

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdür Yardımcısı ve Kadın Çalışanları Derneği Başkanı Harika Tekintangaç, kampanyanın yalnızca yardımlaşmayı değil, aynı zamanda tüketim alışkanlıklarını da gözden geçirmeye teşvik ettiğini belirtti.

Tekintangaç, özellikle internet alışverişlerinin artmasıyla birlikte alınan kıyafetlerin büyük bölümünün hiç kullanılmadan bir kenara bırakıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

Bu projeyle hem dayanışmayı güçlendirmeyi hem de tüketim kültürüne dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Kadınlarımız birçok alanda kendini ispatlamış bireyler. Bu bilinçle öğrenci topluluklarımızla el ele verdik, ailelerimizden topladığımız temiz giysileri öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Kampanyamıza gönülden destek veren profesör, akademisyen, sağlık çalışanı, idareci birçok üyemiz var. Daha çok öğrenciye ulaşabilmek için iş dünyasının da desteğini bekliyoruz.

"TÜKETİM ÇILGINLIĞINA KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ"

Dernek üyelerinden, Van YYÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyhan Mercan Kalaycı ise, üniversitenin sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol aldıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

Kadın emeğini görünür kılmak, gençlerimize dokunmak istiyoruz. Özellikle öğrencilerimizin ihtiyacına karşılık verirken, aynı zamanda onlarla birlikte tüketim alışkanlıklarımızı da sorguluyoruz. Herkesin büyük bir özveriyle çalıştığı bu kampanyada gönüllü olarak yer alıyoruz. Paylaşmanın, geri dönüşümün ve farkındalığın toplumda daha çok karşılık bulması için çaba harcıyoruz.

"HAYAT, PAYLAŞTIKÇA DAHA ANLAMLI"

Van YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldız Atmaca da yürütülen kampanyanın kısa sürede büyük karşılık bulduğunu ve üniversite içindeki dayanışma ruhunu pekiştirdiğini dile getirdi:

Öğrencilerimize yalnızca maddi değil, manevi olarak da destek olmak istiyoruz. Kısa sürede çok yol aldık. Van YYÜ ailesinin verdiği destek bizi cesaretlendirdi. Kampanyamızın örnek olmasını arzuluyoruz. Çünkü hayat gerçekten de paylaştıkça güzel.

"KADIN-ÖĞRENCİ DAYANIŞMASINI BÜYÜTMEK İSTİYORUZ"

Kadın Çalışmaları Topluluğu Başkan Yardımcısı ve YYÜ Matematik Bölümü birinci sınıf öğrencisi Kübra Özalp da projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: