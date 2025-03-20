Van’da tatlıcıların bayram telaşı şimdiden başladı

REUTERS

Ramazan Bayramı'nın en önemli ikramı olan tatlılar için hazırlıklar yapılıyor.

Her yöre ve şehir kendisine özgü tatlısını evlerde de dükkanlarda da yapma telaşına girdi.

Müşterilerinin damak zevkine hitap eden en iyi tatlıları hazırlayan işletmeler, tezgahlarını özenle süsleyerek birbirinden çeşitli tatlıları müşterilerine sunuyor.

SİPARİŞLER ALINIYOR

Özellikle Van’ın en işlek caddelerindeki pastaneler, iş yerlerinin camına "Bayramlık tatlı siparişi alınır." yazıları asarak müşteri çekmeye çalışıyor.

"SON GÜNE KALMASIN"

Bayrama özel hazırlıklarını tamamlayan tatlı imalatçıları, yoğun mesai harcarken, ustalar da siparişlere yetişebilmek için canla başla çalışıyor. Tatlı işletmecileri, vatandaşların kaliteli hizmet alabilmesi için siparişlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Uzun yıllardır tatlı sektöründe hizmet veren Niyazi Noyan, bereketli Ramazan ayında bayram için tatlı telaşlarının başladığını belirtti.

"KİLOSUNU 250 LİRADAN SATIŞA SUNUYORUZ"

Şu an vatandaşta bir alışveriş telaşı olduğunu ifade eden Noyan, şu bilgileri paylaştı: