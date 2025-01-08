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AA & Ensonhaber

Van'ın Erciş ilçesine bağlı İkizçalı Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, kar yağışının keyfini plastik bidonlarla kayarak çıkardı. Tepelik bir alanda toplanan çocuklar, bidonlarını kızağa dönüştürerek doyasıya eğlendi.

ÇOCUKLARIN EĞLENCESİ, BÜYÜKLERE DE NEŞE KAYNAĞI OLDU

Zaman zaman düşüp kalkarak, birbirlerine destek olup birlikte kaymaya çalışan çocukların renkli anları, çevredekilere neşe kaynağı oldu. Bu keyifli görüntüler, karın beyaz örtüsü üzerinde adeta çocukluğun masumiyetini yansıttı.

"EN ZOR KISMI, BİR DAHA TIRMANMAK"

Çocuklardan biri olan Ebabil Aras, kar yağışıyla birlikte eğlenceye başladıklarını belirterek, şunları söyledi: