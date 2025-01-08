Van'ın Erciş ilçesine bağlı İkizçalı Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, kar yağışının keyfini plastik bidonlarla kayarak çıkardı. Tepelik bir alanda toplanan çocuklar, bidonlarını kızağa dönüştürerek doyasıya eğlendi.
ÇOCUKLARIN EĞLENCESİ, BÜYÜKLERE DE NEŞE KAYNAĞI OLDU
Zaman zaman düşüp kalkarak, birbirlerine destek olup birlikte kaymaya çalışan çocukların renkli anları, çevredekilere neşe kaynağı oldu. Bu keyifli görüntüler, karın beyaz örtüsü üzerinde adeta çocukluğun masumiyetini yansıttı.
"EN ZOR KISMI, BİR DAHA TIRMANMAK"
Çocuklardan biri olan Ebabil Aras, kar yağışıyla birlikte eğlenceye başladıklarını belirterek, şunları söyledi:
Evden getirdiğimiz plastik bidonlarla kayıyoruz. Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçiriyoruz. En zor kısmı, kaydıktan sonra bidonlarla tekrar tepeye tırmanmak. Ama aşağı kayarken her şeyi unutuyoruz, çok eğleniyoruz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış