Vedat Işıkhan'dan Engelsiz İşgücü Uyum Programı'na ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden, Engelsiz İşgücü Uyum Programı'na ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşımında, katılımcılara verilecek desteğin detaylarını aktaran Bakan Işıkhan, projeyle 81 ilde engelli vatandaşların hayata katılımlarına yardım etmenin hedeflendiğini belirtti.

"HEDEFİMİZ ENGELLİ VATANDAŞLARIN HAYATA KATILIMLARINI DESTEKLEMEK"

"Engelsiz İşgücü Uyum Programı'nı hayata geçiriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın istihdamda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulunan Işıkhan, şunları kaydetti:

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla başlattığımız Engelsiz İşgücü Uyum Programı sayesinde, katılımcılara 14 günlük katılım için 15 bin 162 lira cep harçlığı, SGK prim desteği, iş arama becerileri, iletişim ve finansal okuryazarlık eğitimleri, ağaçlandırmadan sosyal hizmete, kültürden çevreye uzanan geniş bir yelpazede tecrübe kazanma imkanı sunuyoruz.



Programdan, engelli bireyler ya da başvuru şartlarını sağlayan anne veya babadan biri yararlanabilecek. Hedefimiz, 81 ilde 10 bin engelli vatandaşımızın toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarını desteklemek.