Vize tatilinize engel olmasın: Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler

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Mevsimsel tatil dönemlerinin yaklaşmasıyla birlikte, yurt dışı tatil planları yapanların aklına ilk gelen sorulardan biri: "Vize almadan hangi ülkelere seyahat edebilirim?"

Günümüzde, pasaport ve bazen sadece kimlikle seyahat edilebilecek pek çok alternatif bulunuyor.

Bu ülkeler, tatilciler için kolay, ekonomik ve zahmetsiz birer seçenek sunuyor.

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

Kimlikle seyahat kolaylığı sunan ülkeler, özellikle çok fazla prosedüre gerek duymadan yola çıkmak isteyenler için ideal.

Azerbaycan: 90 gün süreyle vizesiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Gürcistan: Sıkça tercih edilen destinasyonlardan biri; 90 gün vizesiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: Pasaporta gerek duymadan sadece kimlikle girilebiliyor.

Moldova: 180 gün içinde 90 gününü vizesiz geçirebilirsiniz.

Ukrayna: Çipli kimliğinizle kolayca seyahat edebilirsiniz.

Bosna-Hersek: Yeni yapılan anlaşmayla birlikte kimlikle giriş mümkün oldu; 180 gün içinde 90 gününü vizesiz kullanabilirsiniz.

BU ÜLKELERDE SADECE PASAPORT YETERLİ

Pasaport sahibiyseniz, vize zorunluluğu olmayan birçok ülkeye rahatça seyahat edebilirsiniz.

Andorra: Fransa veya İspanya üzerinden ulaşım sağlayarak giriş yapabilirsiniz.

Antigua ve Barbuda: Tropik cennet, 180 gün vizesiz ziyaret imkânı sunuyor.

Arjantin: 90 gün süreyle vizesiz seyahat edebilirsiniz.

Arnavutluk: Yakın mesafesi ve kolay erişim olanaklarıyla 90 gün vizesiz.

Bahamalar: Tropikal tatiller için birebir; 240 gün vizesiz.

Belarus: 30 gün boyunca vizesiz gezi olanağı sağlıyor.

Brezilya: 90 gün vizesiz seyahat edebileceğiniz uzak diyarlardan biri.

Bosna-Hersek: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz.

Karadağ: 90 güne kadar vizesiz.

Kosova: 90 güne kadar vizesiz.

Sırbistan: 90 güne kadar vizesiz.

Makedonya (Kuzey Makedonya): 90 güne kadar vizesiz.

Japonya: 90 güne kadar vizesiz.

Güney Kore: 90 güne kadar vizesiz.

Singapur: 90 güne kadar vizesiz.

Tayland: 30 güne kadar vizesiz.

Peru: 90 güne kadar vizesiz.

Maldivler: 30 güne kadar vizesiz.

Seyşeller: 90 güne kadar vizesiz.

Barbados: 90 güne kadar vizesiz.

Belize: 90 güne kadar vizesiz.

Bolivya: 90 güne kadar vizesiz.

Ekvador: 90 güne kadar vizesiz.

El Salvador: 90 güne kadar vizesiz.

Fiji: 120 güne kadar vizesiz.

Guatemala: 90 güne kadar vizesiz.

Honduras: 90 güne kadar vizesiz.

Hong Kong: 90 güne kadar vizesiz

DİĞER VİZESİZ SEYAHAT ALTERNATİFLERİ

Tatillerinizi daha da renklendirmek ve farklı ülkelerle şenlendirmek için Filipinler, Haiti, Makao, Malezya, Paraguay, Tunus, Trinidad and Tobago, Vanuatu, Zambiya ve Jamaika gibi ülkeler de vizesiz seyahat imkanı sunuyor.