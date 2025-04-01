Türkiye sanat camiasından önemli bir ismi daha uğurluyor.
Önceki gün KKTC’de konser esnasında sahnede fenalaşarak hastaneye kadırılan Volkan Konak hayatını kaybetti.
Karadeniz müziğinin güçlü ismi Konak için bugün İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi.
İSTANBUL'DA CENAZE TÖRENİ
Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde yoğunluk yaşandı.
Ünlü sanatçı Volkan Konak’ın kızı Şimal Konak, cenaze töreninde dayanamayarak fenalaştı.
Baygınlık geçiren Şimal Konak daha sonra ambulansa götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı.
ŞARKILARLA UĞURLANDI
Törene çok sayıda Volkan Konak hayranı da katıldı.
Cenaze Konak'ın memleketi Trabzon'a gönderilirken avludaki hayranları ünlü sanatçıyı şarkılarıyla uğurladı.
Bir araya gelen Volkan Konak'ın sevenleri bir ağızdan sevilen şarkılarını söyledi.
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