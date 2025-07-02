'Vosvos Şenliği' Ordu'nun sokaklarını renklendirdi

Bir dönemin gözde araçlarından Vosvos'lar, gümüzde nostalji akımın temsilcisi haline geldi.

Türkiye'nin farklı illerinden Ordu'ya gelen Vosvos tutkunları, Altınordu meydanında buluştu.

Kentte şenliğin, turizme ivme kazandıran bir etkinlik olduğu kabul ediliyor.

HER GÖRENİN YÜZÜNDE TEBESSÜM OLUŞUYOR

Dostluğun, dayanışmanın ve renkliliğin simgesi haline gelen buluşmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Ordulular, Vosvos'ları her görenin yüzünde bir tebessüm oluştuğuna vurgu yapıyor.

Etkinlik 6 Temmuz'da sona erecek.

KONVOYUN SON DURAĞI KAMPLAR

Konvoy, şehir turunun ardından Mesudiye ilçesine bağlı Çavdar Mahallesi Mesire Alanı'ndaki kampa hareket etti.