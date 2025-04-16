Yalova'da dağın zirvesindeki yalnız ev yeni sahibini bekliyor

AA

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Kabaklı köyünde yaşayan Şirin Ailesi, 1998 yılında aldıkları ormanlık alan içindeki yaklaşık 6 dönüm araziye inşa ettikleri 3 katlı evde yaşamaya başladı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 2015 yılında ulaşıma açılmasından sonra bu yolu kullanan vatandaşların sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çeken ev, "orman içindeki yalnız ev" adıyla ünlendi.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Köye yakın bir bölgede ormanlık alanın zirvesinde bulunan 125 metrekare alana sahip 9 odalı ev, konumuyla ilgi görüyor.

Çocukluğunun en güzel günlerini yaşadığı evi ve araziyi gezdiren 26 yaşındaki Yağmur Şirin, 1998 yılında öğretim üyesi babası ve bankacı annesinin emeklilik dönemini geçirmek üzere evi yaptırdığını söyledi.

"HERKESE KAPIMIZ AÇIK"

Anne ve babasının yanında doğa ile iç içe bir arazide büyüdüğünü ve çok güzel günler geçirdiği evini çok sevdiğini anlatan Şirin, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İtalya'nın Milano kentine yüksek lisans için gittiğini söyledi.

Yüksek lisans sonrası İtalya'da mimarlık firmasında yüksek mimar olarak çalışmaya başladığını belirten Şirin, "Tatil için evime geldiğimde İtalyan bir iş arkadaşım beni ziyaret etti. Dedi ki 'Yağmur tüm Türkiye senin evini konuşuyor' ve sosyal medya linkini attı. İnsanlar teveccüh etmiş. Babamdan öğrendiğim misafirperverlik çok önemli. O yüzden herkese kapımız açık, herkesi beklerim." diye konuştu.

"MANZARA ÖNEMLİ AMA EVİ EV YAPAN İÇERİSİNDEKİ İNSANLAR"

Şirin, sosyal medyadaki görüntüler ve otoyoldan görünümünde evin arkasının yer aldığını belirterek, bu nedenle dağın tepesinde tek bir ev şeklinde anılmaya başlandığını kaydetti.

Evin 1998 yılında 3 katlı mütevazı bir yapı olarak konumlandırıldığını dile getiren Şirin, şöyle konuştu:

Evimiz tam olarak Taşköprü beldesinin Kabaklı köyünde. Bu kadar ilgi çekeceğini ummuyordum. İnsana huzur veren bir ev. Emekli bankacı anne ve emekli öğretim üyesi babanın kızıyım. Manzara çok önemli ama bir evi ev yapan evin içerisindeki insanlardır. Evimin en güzel tarafı kapanmaz bir Osmangazi Köprüsü panoramasına sahip olması. Bu evin tadını emekli olan annem ve babam çıkarıyor. Onlar için huzurlu bir yer olduğuna inanıyorum. Yurt dışından geldiğimde bir gün dahi evde kalsam bir ay tatil yapmış gibi hissediyorum.

Yağmur Şirin, özellikle sosyal medyada "İnsanlar eve nasıl su taşıyorlar?" ya da "Yemekleri nasıl yiyorlar?" gibi yorumlar gördüğünü ifade etti.

"ŞANS VE HUZUR GETİRECEĞİNE EMİNİM"

Görüntünün kırsalda bir ev gibi görünmesinden dolayı yaptıkları yorumlara hak verdiğini aktaran Şirin, şunları kaydetti: