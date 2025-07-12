Yalova'da küçük ve büyükbaş ile kanatlı hayvan beslemek yasaklandı

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde belediye, ekiplerince ruhsatsız ve imar mevzuatına aykırı şekilde yapılar inşa edilerek tavuk, keçi, koyun gibi hayvan beslenmesini yasakladı.

Bu karar, hoparlör ile 'Belediyemiz sınırları içerisinde küçükbaş veya büyükbaş hayvan ile tavuk, horoz, güvercin gibi kanatlı hayvanların beslenmesi baraka ve kümes yapılması yasaktır.

"HAYVAN BESLEMEK İSTEYENLER, KENT MERKEZİNİN UZAĞINDA YAPMALILAR"

Yasaklara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacaktır' denilerek duyuruldu.

Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, beldelerinde yoğun bir yapılaşma olduğunu belirtip, şöyle konuştu:

Subaşı'nda insanların yaşadığı alanlarda çok sayıda tavuk, koyun, keçi tarzından hayvanlar besleniyor. Bu aylarda bu hayvanlar maalesef kokuya ve pisliğe neden oluyor. Bu konuda, belediyemize ve CİMER'e yapılan çok sayıda şikayet oldu.



Biz de yaşanan bu sıkıntının giderilmesi için böyle bir karar alıp vatandaşlarımızı uyardık. 20 Haziran 2025 tarihinde aldığımız bu karar sonrası ekiplerimiz 22 kişiye tebligat yaptı. Vatandaşlar hayvan beslemek istiyorlarsa bunu toplumun yaşadığı yerlerde değil kent merkezlerinin uzağında yapmalılar.

"BU İŞİ TİCARETE DÖKEN VATANDAŞLARIMIZ ÇIKTI"

Belediye Başkanı Turan Canbay, aldıkları bu kararı sosyal medyada farklı ve ağır bir şekilde eleştirerek kamuoyu oluşturmaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.