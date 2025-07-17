Yalova'da Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3,7 milyon lira ceza

Türkiye, çevre koruma ve sürdürülebilir yaşam konusunda son yıllarda önemli adımlar atıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da özellikle deniz kirliliğiyle mücadelede kararlı bir politika izleyerek doğanın korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ATIK SULAR DENİZE BOŞALTILDI

Bu kapsamda, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yalova'daki Beşiktaş Tersanesi'nden denize atık su deşarj edildiğini tespit etti.

Bunun üzerine durum, bakanlığa bildirildi.

3,7 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI

İhbar üzerine bakanlığa bağlı ekiplerce bölgede denetim ve inceleme yapıldı.

Yapılan analizler sonrası Çevre Kanunu kapsamında Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza kesildi.