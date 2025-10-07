Yapay zeka bile bu mesleği yenemiyor

Her geçen gün ilerleyen teknoloji, bazı meslekleri gölgesinde bırakıyor.

Öyle ki, önümüzdeki yıllarda teknolojiye yenik düşecek birçok meslek grubu bulunuyor.

Ancak bir tanesinin, sisteme yenilmesi çok zor...

Kayseri’de 40 yıldır çilingirlik yapan Ahmet Ülker, mesleklerinin teknolojiye rağmen ölmeyen bir alan olduğunu söyleyerek, "Sistem çökebilir ama manuel çökmez" dedi.

ÖLMEYECEK BİR MESLEK

Meslekleri ile ilgili sürekli seminerlere katıldıklarını söyleyen Ahmet Ülker; "Anahtarcılık ölmeyen bir meslek. Çağımız artık dijitalleşmeye geçiyor ama yine de ölmeyen bir meslek bizimki. Dijital olanları da var manuel olanları da var. Biz bunların hepsinden anlıyoruz. Bunların seminerlerine gidiyoruz ve eğitimini alıyoruz. Güzel ve ölmez bir mesleğimiz var. Bir de çilingirlerin günümüzde çok dikkat etmeleri lazım. Vatandaşlarımızın da bilhassa kaçak olanlardan değil de odaya kayıtlı olanlardan anahtarlarını yaptırmaları gerekiyor. Yoksa yedekleri bir de kendisine yapılabilir. Hırsızlıklar böyle de çoğalıyor. Bunlara da çok dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Ülker, mesleklerinin teknoloji gelişse de ölmeyen bir meslek olduğunu belirterek, "Vatandaşlar genelde yedek anahtar yaptırmaya geliyor. Biz burada bunlara da dikkat ediyoruz. Mesela bir kasa anahtarını kolay kolay yapmıyoruz. Elinden imzalı belge alıyoruz anahtar yaptırmak isteyenlerin. Çünkü örneğin ortaklar arasında münakaşa oluyor, kasa anahtarı yapılıyor derken ileride sorunlar çıkabiliyor. İşimiz güzel, teknoloji gelişse de bu ölmez bir meslek. Sistem çökebilir ama manuel çökmez" ifadelerini kullandı.