Yargıtay, aşırı kıskançlığı ve nikahta sahte takı takmayı boşanmada kusur saydı

AA

Ordu'da evli bir çiftin boşanma davasında görüşülen konular, "boşanmada kusur" sayılarak dosyalara geçti.

Aşırı kıskanç tavırları bulunan, eşinin evden çıkmasına izin vermeyen, nikahta sahte takı takan, eşine bağıran, üzerine yürüyerek hakaret eden koca, boşanmada "tam kusurlu" sayıldı.

BOŞANMADA KUSUR SAYILAR DAVRANIŞLAR

Aşırı kıskanç tavırlar,

Eşinin evden çıkmasına izin vermemek,

Nikahta sahte takı takmak,

Eşine bağırmak,

Üzerine yürüyerek hakaret etmek.

AYIRI KISKANÇ TAVIRLAR, BAĞIRMAK, ÜZERİNE YÜRÜMEK

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, aşırı kıskanç tavırları bulunan, kadının evden çıkmasına izin vermeyen, nikahta sahte takı takan, kadına bağıran, üzerine yürüyerek hakaret eden erkeğin boşanmada "tam kusurlu" sayılarak, nafaka ve tazminat ödemesine ilişkin yerel mahkeme kararını onadı.

KADIN "CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK" DEDİ

Dairenin kararına göre, Ordu'da yaşayan bir kadın, eşi tarafından sürekli kıskanıldığını, üzerinde baskı kurulduğunu, kendisinin ve ilk evliliğinden olan kızlarının can güvenliğinin olmadığını, eşinin büyü yaptırdığını, evin sorumluluklarıyla ilgilenmediğini ileri sürerek boşanma davası açtı.

Davacı kadın, maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

KOCADAN "KARIM AGRESİF” SAVUNMASI

Davalı erkek ise eşinin agresif yapıda olduğunu, kendisini darbettiğini, çoğu zaman bir bahane bularak ayrı yattığını ve kendisine küfrettiğini iddia ederek, kadının davasının reddine, kendi davasının kabulüne karar verilmesini talep etti.

MAHKEME ÇİFTİ BOŞADI

Yargılamayı yapan Ordu 2. Aile Mahkemesi, aşırı kıskanç tavırları bulunan, kadının evden çıkmasına izin vermeyen, nikahta sahte takı takan, kadına bağıran, üzerine yürüyerek hakaret eden erkeği "tam kusurlu" bularak, tarafların boşanmalarına karar verdi.

1.000 LİRA NAFAKA, 80 BİN LİRA TAZMİNAT

Mahkeme, erkeğin kadına aylık 1.000 lira nafaka ile 40 bin lira maddi, 40 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti.

İSTİNAF TAZMİNATI 30 BİNE DÜŞÜRDÜ

Erkeğin istinaf başvuru üzerine dosyayı inceleyen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını göz önünde bulundurarak erkeğin kadına toptan 30 bin lira nafaka ödemesine, diğer itirazları yönünden yaptığı başvurunun ise reddine karar verdi.

İstinaf kararına yapılan temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay’a geldi.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, toplanan deliller kapsamında yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak onadı.

YARGITAY BOŞANMA KARARINI UYGUN GÖRDÜ

Dairenin kararında, "Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun'un 371. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup, davalı erkek tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir." ifadelerine yer verildi.