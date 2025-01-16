Yarıyıl tatili için yola çıkacaklara uyarı

AA

Okullarda yarıyıl tatili, yarın (17 Ocak 2025) başlayacak.

Yoğun kış şartlarının da etkisiyle trafik kazası sayılarında artış olmasından endişe ediliyor.

Uzmanlar, yarıyıl tatili için yola çıkacak sürücülere yönelik uyarıda bulunarak, yollardaki yoğunluğu azaltmak için toplu taşıma araçlarının kullanımına öncelik verilmesi önerisinde bulunuyor.

GEÇEN YIL TATİL DÖNEMİNDE YAŞANANLAR

Geçtiğimiz yıl bu dönemde 44 bin 719 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 23 bin 534 kişi yaralanırken 195 kişi ise hayatını kaybetmişti.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE UYARILAR

-Tatil dönemi nedeniyle özel aracıyla yola çıkacaklar, hava şartlarını göz önünde bulundurmalı.

-Aşırı hızdan kaçınılmalı. Hız limitleri aşılmamalı.

-Trafik kurallarına uyulmalı.

-Kar, sis, buzlanma gibi hava muhalefetinin olduğu bu dönemlerde kış lastiğini ihmal edilmemeli.

-Araçlarda zincir ve halat gibi ekipmanlar bulundurulmalı.

-Seyahat boyunca cep telefonun kapatılmalı ya da araçtaki kişilerden birine verilmeli. Telefonu cevaplamak zorundaysanız aracı durdurduktan sonra telefonla konuşun.

-Yol tabelalarının hepsine bakın, verdikleri mesajlara göre hareket edin.

-Yol çizgilerini izleyin ve devamlı çizgilerde asla ve asla şerit değiştirmeyin.

-2 saatte bir en az 5 dakika mola vermeli.

-Ülkemizde başta gelen kaza nedeni arkadan çarpmadır. Bu nedenle önünüzdeki araca asla yaklaşmayın.

-Diğer sürücülerin yanlış, sorumsuz ve hatta saygısız hareketlerine kızmayın, sinirlenmeyin, hırslanmayın. Sabırlı olun.

-Ne hızlı gidin ne de önünüzdeki yavaş araçları acele hareketlerle geçin. Amacınız yarışmak değil, gideceğiniz yere salimen varmaktır.

OTO BAKIM ÖNERİLERİ

Yarıyıl tatilinin hüsrana dönüşmemesi için yola çıkmadan önce araçlarımızın periyodik bakımını yaptırmak hayati önem taşıyor.

Otomobillerin motor, lastik, far, egzoz, fren, akü, klima, silecek, amortisör, ön düzen ve diğer kontrollerinin yapılması, varsa eksikliklerin giderilmesi ve aksaklıkların ortadan kaldırılması güvenli sürüş için son derece önemli.