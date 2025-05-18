Yavuz Bingöl'den Birleşmiş Milletler konferansında Gazze'nin sesi oldu

AA

Gazze'de yaşanan insani kriz, giderek derinleşiyor.

İsrail'in ablukası altında ölüm kalım savaşı veren Filistinliler için, sanatçılar çağrılarını sürdürüyor.

Bu kapsamda sanatçı Yavuz Bingöl, Birleşmiş Milletler Konferansı'nda, Gazze için konuştu.

FİLİSTİN İÇİN KONUŞTU

Dün New York'ta gerçekleştirilen 42. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü'ne katılan Bingöl, BM bünyesindeki Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) tarafından düzenlenen "Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanımı Komitesi: Sivil Toplum Danışmaları" başlıklı oturuma katıldığını belirtti.

"GAZZE'Yİ GÜNDEMDE TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

Uluslararası toplumun Gazze konusunda harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Bingöl, "Gazze konusunu gündemde tutmaya çalışıyorum. Gazze için biri İstanbul'da diğeri de Mardin'de iki konser düzenlemiştim. Hatta Avrupa'daki salonlar buna izin verselerdi Gazze için orada da bir konser verecektim." dedi.

"FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARDAN MEKTUP PROJESİ"

Bingöl, "barışa çağrı" için Gazzeli çocukların ağzından yazılmış ve 5 dilde dünyanın farklı ülkelerine gönderilecek mektupların yer aldığı bir proje üstünde çalıştığını da anlattı.

"Gazze'nin üzerine yağan bombaların yerine ben de Avrupa'da şehirlerin üzerinden uçaklarla Filistinli çocukların yazdığı bu mektupları atmak isterdim." diyen Bingöl, bunun teknik olarak mümkün olmadığından hareketle, mevcut projeye yöneldiklerini iletti.

"KEŞKE DAHA FAZLASINI YAPABİLSEYDİK"

Bu projeyle batıda yaşayan yüzbinlerce çocuğa Filistinli çocukların acılarını kendi dillerinden anlattıkları mektupları ulaştıracaklarını ifade eden Bingöl, "Avrupa ve Amerika'ya milyonlarca mektubu göndermeyi planlıyoruz ve bunu yapacağız. Keşke Filistinli anneler ve çocuklar için daha fazlasını yapabilseydik, bizi affetsinler ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bingöl, Gazze konusunu uluslararası arenada sahiplenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi siyasetçilere ve sanatçılara ayrıca teşekkür etti.