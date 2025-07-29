Yaz aylarında sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunması uyarısı

Yaz mevsiminin başından itibaren etkili olan aşırı sıcaklıklar nedeniyle Türkiye'de rekor üzerine rekor kırıldı.

Günlük yaşamı olumsuz etkileyen bu sıcaklıklar, insan sağlığı üzerinde de etkili olabiliyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Tokuç da bu kapsamda uyarılarda bulundu.

Tokuç, sıcak çarpmasının vücudun ısı ve terleme mekanizmasının bozulması sonucu oluştuğunu söyledi.

"VÜCUD ISISI 41 DERECEYE KADAR YÜKSELEBİLİR"

Sıcak çarpmasına karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini aktaran Tokuç, "Sıcak çarpmasında vücut ısısı 41 dereceye kadar yükselebilir. Ciltte kuruma, kızarıklık, kalp çarpıntısı, bilinç bulanıklığı ve bayılma gibi ciddi belirtiler görülebilir." dedi.

"ÖNCE SICAK KRAMPLARI OLUŞUR, ARDINDAN SICAK BİTKİNLİĞİ GELİŞİR"

Sıcak çarpmasının genellikle sıvı ve mineral kaybıyla başladığını ifade eden Tokuç, "Önce sıcak krampları oluşur, ardından sıcak bitkinliği gelişir. Bu aşamada kişide halsizlik, yorgunluk, uyku hali, baş ağrısı, bulantı ve kusma olabilir. Eğer kişi çarpıntı yaşıyor ve baygınlık hissediyorsa, serin bir yere alınmalı ve sıvı desteği sağlanmalıdır. Ancak bir saat içinde iyileşme olmazsa sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır." diye konuştu.

"SICAK ÇARPMASINDA BİLİNCİ KAPALI BİR HASTAYA SIVI VERİLMEMELİDİR"

Sıcak çarpmasının ileri evresinde terleme mekanizmasının tamamen bozulduğuna dikkati çeken Tokuç, şunları kaydetti:

Temmuz ve ağustos aylarında sıcaklık rekorları kırılıyor. Ülkemizde en yüksek sıcaklıkların görüldüğü aylar temmuz ve ağustos. Bu dönemde sıcak çarpmasıyla ilgili başvurular artıyor. Tarım ülkesiyiz, güneşe maruz kalma ve açıkta çalışma fazla. Yine inşaat işleri yaz döneminde artıyor.



Açıkta çalışma fazla olduğu için sıcak çarpmasını çalışanlarda sık görüyoruz. Sıcak çarpmasında bilinci kapalı bir hastaya ağız yoluyla kesinlikle sıvı verilmemelidir. Bu durumda hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmelidir.

11.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA DIŞARI ÇIKMAMA UYARISI

Özellikle 65 yaş üstü bireylere, küçük çocuklara ve kronik hastalığı olanlara 11.00-17.00 saatleri arasında dışarıda çok fazla kalmamaları uyarısında bulunan Tokuç, açık alanda çalışanlara ise sık sık gölgede mola vermelerini ve bol sıvı tüketmelerini önerdi.