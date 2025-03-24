Yeni haftada yoğun çöl tozu geliyor

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.

Yayınlanan hava durumu raporuna göre sıcaklıklar, 25 dereceye kadar çıkacak.

Ancak yayınlanan raporda çöl tozuna da dikkat çekildi ve vatandaşlar uyarıldı.

Yeni hafta çöl tozuyla birlikte geliyor.

ÇAMUR YAĞACAK

Yağış alan bölgelerde ise çamur yağacak.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 25 DERECEYİ GEÇECEK

Hava sıcaklığı ise artmaya devam edecek.

Hafta ortası İstanbul'da sıcaklığın 25 dereceyi geçmesi bekleniyor.

SON HAVA DURUMU RAPORUNUN DETAYLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Bursa, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜNÜN HAVA RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Manisa ve Kütahya çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 5°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 7°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık