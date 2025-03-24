Yeni haftada yoğun çöl tozu geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.
Yayınlanan hava durumu raporuna göre sıcaklıklar, 25 dereceye kadar çıkacak.
Ancak yayınlanan raporda çöl tozuna da dikkat çekildi ve vatandaşlar uyarıldı.
Yeni hafta çöl tozuyla birlikte geliyor.
ÇAMUR YAĞACAK
Yağış alan bölgelerde ise çamur yağacak.
İSTANBUL'DA SICAKLIK 25 DERECEYİ GEÇECEK
Hava sıcaklığı ise artmaya devam edecek.
Hafta ortası İstanbul'da sıcaklığın 25 dereceyi geçmesi bekleniyor.
SON HAVA DURUMU RAPORUNUN DETAYLARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Bursa, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BUGÜNÜN HAVA RAPORU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Manisa ve Kütahya çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 3°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 5°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 7°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
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