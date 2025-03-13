Yeni rapor geldi: Sıcaklıklar etkisini kaybetmeye başlayacak

Türkiye genelinde birkaç gündür yaz havası etkisini gösteriyor.
Öyle ki İstanbul'da bunaltıcı günler yaşanmaya başladı.
Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre 18 Mart Salı gününden itibaren soğuk hava yeniden yurda giriş yapacak.
18 Mart itibarıyla Kuzey Avrupa’dan gelen soğuk hava dalgası, Türkiye’yi Karadeniz üzerinden etkisi altına alacak.
SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Marmara'nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinde hafif sağanak yağış geçişleri beklenirken diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava görülecek.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK
İstanbul’da 30°C seviyelerinden sıcak hava dalgasının 6-7°C’ye gerileyeceği, Meteoroloji tarafından paylaşılan orta ve uzun vadeli raporda ortaya konuldu.
Ankara’da ise sıcaklık 0°C’ye kadar düşebilir. Bu ani değişim, sağlık sorunlarını ve soğuk algınlığı vakalarını artırabilir.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Çanakkale ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
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