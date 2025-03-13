Yeni rapor geldi: Sıcaklıklar etkisini kaybetmeye başlayacak

Haber Merkezi

Türkiye genelinde birkaç gündür yaz havası etkisini gösteriyor.

Öyle ki İstanbul'da bunaltıcı günler yaşanmaya başladı.

Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre 18 Mart Salı gününden itibaren soğuk hava yeniden yurda giriş yapacak.

18 Mart itibarıyla Kuzey Avrupa’dan gelen soğuk hava dalgası, Türkiye’yi Karadeniz üzerinden etkisi altına alacak.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Marmara'nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinde hafif sağanak yağış geçişleri beklenirken diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava görülecek.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

İstanbul’da 30°C seviyelerinden sıcak hava dalgasının 6-7°C’ye gerileyeceği, Meteoroloji tarafından paylaşılan orta ve uzun vadeli raporda ortaya konuldu.

Ankara’da ise sıcaklık 0°C’ye kadar düşebilir. Bu ani değişim, sağlık sorunlarını ve soğuk algınlığı vakalarını artırabilir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Çanakkale ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu