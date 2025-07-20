Yetkililer uyardı! Valize bu eşyaları sakın koymayın

Yaz tatili hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken valiz hazırlarken dikkatli olunması gereken detaylar hakkında çeşitli uyarılar yapılmaya devam ediyor.

Özellikle ulaşım tercihi hava yolundan yana olanları yakından ilgilendiren bu duyurular arasında son eklenen uyarı dikkat çekti.

Özellikle yurt dışına seyahat edecekler için, bazı eşyaların bavula değil mutlaka el bagajına konulması gerektiği vurgulanıyor. Bakın bagaja vereceğiniz valize koymamanız gereken o eşyalar nelermiş.

BU EŞYALARI EL BAGAJINDA TAŞIYIN!

Seyahat videolarıyla milyonlara ulaşan bir TikTok fenomeni, kısa mesafeli uçuşlar bile olsa bazı eşyaların kayıtlı bagajda taşınmasının büyük riskler barındırdığını belirtti.

The Mirror’ın haberine göre, her ne kadar havaalanı çalışanlarının büyük çoğunluğu güvenilir olsa da, bagaj hırsızlığı hâlâ zaman zaman yaşanabiliyor. Bu nedenle özellikle değerli ve kişisel eşyaların mutlaka el çantasında taşınması tavsiye ediliyor.

Maddi değeri yüksek olan cüzdan, takı, elektronik cihazlar gibi eşyaların yanı sıra, manevi değeri olan özel nesneler de el bagajında tutulmalı. Çünkü kaybolduklarında yerine konmaları ya çok zor ya da imkânsız olabilir.

Ayrıca seyahatlerde şarj aletleri, kulaklık gibi temel elektronik cihazlar da el bagajında bulunmalı. En kritik uyarılardan biri ise ilaçlarla ilgili: Reçeteli ilaçlarınızı kayıtlı bagaja koymak büyük risk taşıyor. Bagajın kaybolması durumunda bu ilaçları tekrar temin etmek oldukça zahmetli, hatta bazı ülkelerde imkânsız hale gelebiliyor.