Yetkisiz, hijyensiz kıyma çekenlere 63 bin lira ceza

DHA

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, hijyen tehlikeleri de gündeme geldi.

Binlerce insanın kurbanlık kesmesini fırsat bilen işletme ve şahıslar, yetkisiz bir şekilde ve hijyenik olmayan ortamlarda kıyma çekimi yapıyor.

Bayram dönemlerinde sıkça rastlanan bu tablonun yüklü bir cezası bulunuyor...

İNSAN SAĞLIĞIYLA OYNUYOR

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Kurban Bayramı döneminde kesilen hayvanlardan uygunsuz yerlerde ve hijyenik olmayan koşullarda kıyma çekenlerin, vatandaşın sağlığı ile oynadığını dile getirdi.

KIYMA ÇEKTİRMEK İSTERKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN

Mahalle aralarında, seyyar ya da sabit olarak ilgisiz kişiler tarafından, sağlık ve hijyen koşulları hiçe sayılarak, kıyma çekimi yapılmasının uygun olmadığını vurgulayan Manavoğlu, temizlik kurallarının ihmal edilmesinin hastalık yapan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete bulaşmasını kolaylaştırdığını söyledi

.Manavoğlu, kurban etini düşük maliyetle kıymaya dönüştürmek isteyenlerin aylarca depo ve bodrumlarda bekletilmiş, bakımı ve dezenfeksiyonu yapılmamış makinelerle, açık ortamda kaçak olarak et işleyenleri tercih etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

TOPLAMDA 63 BİN LİRAYA KADAR CEZASI VAR

Kurban etlerinin parçalanması, muhafazası, kıyma çekiminin hijyenik ortamda yapılmasının zorunlu olduğuna değinen Manavoğlu, kurban vecibesini yerine getiren vatandaşların, etlerin parçalanması ve kıyma çekimlerini kasap dükkanlarında yapması yönünde uyarıda bulundu.

Geçen yıllarda 'merdiven altı' olarak tabir edilen yerlerde nalbur, berber gibi farklı iş kollarındaki kişiler ile makinesi olan herhangi birinin sokak aralarında kıyma çekim işlemi yapmasına sıkça rastlandığını anlatan Manavoğlu, "İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında, yetkisi olmayan kişiye 21 bin 6 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 42 bin 76 lira ceza uygulanıyor" dedi.

Cezaların şikayet üzerine ilgili bakanlıklar ile belediye ekipleri tarafından uygulandığı belirtildi.