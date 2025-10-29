Yiyeceklerin tazeliğini korumanın sırrı bu derecede saklı: İşte ideal buzdolabı sıcaklık ayarı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Evlerde en çok enerji tüketen cihazlardan biri de buzdolabı.

Buzdolabının doğru sıcaklıkta çalışması, hem gıdaların tazeliğini koruyor hem de elektrik faturalarını düşürüyor.

Uzmanlar, optimum depolama sıcaklığının yiyeceklerin hızlı bozulmasını önlediğini ve besin değerlerinin korunmasına yardımcı olduğunu vurguluyor.

Peki, buzdolabı sıcaklığı kaç derece olmalı?

BUZDOLABI VE DONDURUCU İÇİN İDEAL SICAKLIK AYARI

Buzdolabı için en uygun sıcaklığın orta raflarda yaklaşık 7°C olduğu belirtiliyor. Manuel sıcaklık ayarı 1 ile 5 veya 1 ile 7 arasında olan cihazlarda, bu genellikle 1 ila 2 seviyelerine denk geliyor. Yaz aylarında ortam sıcaklığı yükseldiği için bu değerin 2 veya 3 seviyelerine çıkarılması öneriliyor. Kış aylarında ise daha düşük bir seviye, gıdaların tazeliğini korumak için yeterli oluyor.

Dondurucu bölmesi için önerilen ideal sıcaklık ise -18°C. Bu derece, hem bakterilerin çoğalmasını engelliyor hem de gıdaların lezzetini ve besin değerini koruyor. Dondurucunun çok sıcak olması yiyeceklerin hızlı bozulmasına, aşırı soğuk olması ise gereksiz enerji tüketimine yol açabiliyor.

HER RAFIN FARKLI BİR GÖREVİ VAR

Her rafın ve bölmenin kendine özgü bir sıcaklık seviyesi bulunuyor ve bu alanlara uygun gıdaların yerleştirilmesi, hem gıda güvenliğini artırıyor hem de yiyeceklerin raf ömrünü uzatıyor.

Buzdolabının üst rafları, yaklaşık 8-10°C sıcaklıkta olduğu için yoğun soğutma gerektirmeyen peynir, tereyağı ve kahvaltılıklar için ideal.

Orta raflar, ortalama 5-7°C sıcaklığıyla yoğurt, süt ve krem peynir gibi süt ürünlerinin saklanması için en uygun.

Alt raf, buzdolabının en soğuk kısmı olması nedeniyle (yaklaşık 2-4°C) et, tavuk ve balık gibi çabuk bozulabilen ürünlerin korunması için tavsiye ediliyor.

Sebzelik bölmesi ise nem oranının yüksek olması sayesinde (yaklaşık 9–12°C) meyve ve sebzelerin tazeliğini daha uzun süre muhafaza etmeye yardımcı oluyor.

Kapı rafları da genellikle 10–12°C civarında bir sıcaklığa sahip. Bu nedenle içecekler, soslar ve yumurtalar için kullanılıyor.