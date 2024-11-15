Yozgat'ın kravatlı çorbacısı herkesin gözdesi

İHA

Yozgat'ta senelerdir binlerce kişiye hizmet veren çorbacı herkesin dilinde...

Servis edilen çorbaların lezzeti kadar çalışanların taktığı renkli kravatlar da işletmeye gelen tüm müşterileri kendine hayran bırakıyor.

‘Kravatlı çorbacı'nın işletmeciliğini sürdüren Mahmut Okhan, elinin lezzeti kadar iş yerinde sergilediği kravatlarıyla da tüm kentin tanıdığı bir isim haline geldi.

"KRAVATLI ÇORBACI"

Sürekli kravat takan Okhan, “6 kardeşiz, hepimiz de bu şekilde lokanta işletiyoruz. Duvarda fotoğrafları bulunan kişiler atalarımız. Tarihi resimlere, Yozgat tarihine ve Osmanlı Devleti'ne karşı da büyük bir ilgim var.

Böyle bir yer açmak senelerdir hayalimdi. Allah nasip etti. Çok da mutluyum böyle bir iş yerim olduğu için. İş yerimizde ezogelin, mercimek, kelle paça gibi çorba çeşitlerimiz ve sulu yemek çeşitlerimiz var.” ifadelerini kullandı.

"KRAVATIMI BİR TEK UYURKEN ÇIKARIYORUM"

Okhan, “Kravatı ortaokuldan beri çoğu öğrenci takmayı sevmez ama ben büyük bir özenle takarım. Kendi ütümü kendim yaparım. Temizlik, titizlik hastalığı var bende. Evimde gardırobumda sakladığım kravatlarım da var. Buraya ancak bu kadarı sığdı. Temiz ve titiz çalışmak benim prensibim. Kravatlının çorbacısına gidelim diyerek benim iş yerimi tavsiye ederler. Kravatımla temizliğimi bağdaştırırlar. Duvarda asılı olan kravatlarım müşterilerimizin de dikkatini çekiyor. Fotoğraf çektirenler oluyor. ‘Kravatla çorba mı yapılırmış' diyenler oluyor. Ben de bu ilgiden çok memnunum.” dedi.

"İŞİNİ SEVEREK YAPIYOR"

Müşterilerden Abdurrahman Erdoğan, “İşletme sahibi arkadaşımdır. Öncelikle tercih etme nedenim bu. Arkadaşım işini severek yapıyor, müşterilerine karşı güler yüzlü. Bu giyim kuşamından da anlaşılıyor. Fırsat buldukça geliriz. Hizmetlerinden memnunuz.” diye konuştu.