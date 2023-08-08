Yozgatlı kadınlar değerli taşları takıya dönüştürüyor Yozgat'daki halk eğitim merkezinde eğitim alan kadınlar, şehirde çıkan değerli taşlardan takı üreterek ekonomiye katkı sağlıyor.

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İHA

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde dağlık bölgelerden çıkartılan ametist, akik, jasper, kalsedon gibi renkli ve yarı değerli taşlar, açılan atölyelerde takıya dönüştürülüyor.

Takılar da kooperatifler aracılığı ile satışa çıkartılıyor.

Yarı değerli taşlar bakımından zengin rezervlere sahip Aydıncık'ta kadınlar, kurdukları atölyede taşları işleyip hem el becerilerini geliştiriyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Aydıncık Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) eğitim aldıktan sonra atölyede renkli taşları büyük bir ustalıkla işleyen kadınlar, ürettikleri bileklik, yüzük, kolye ve küpe gibi ürünler ilgi görüyor.

Ayrıca kursta işlenen taşlar, üretim yapan kadınlara pozitif enerji veriyor.

"Bize pozitif enerji veriyor"

Aydıncık Halk Eğitim Merkezinde 6 ay önce taş işlemeye başlayan Latife Genç, taşların hayatlarına yaptığı katkıyı şöyle dile getirdi:

Kursta gayet güzel işler yaptık. Burada taş işledik. Taşların isimlerini önceden bilmiyordum, onları öğrendim. En çok ametist taşı işledim. Onun enerjisi daha hoşuma gitti. Bu taşlarla kolye, bileklik, küpe, yüzük gibi takı ürünleri yaptık. Bu ürünleri satarak aile bütçemize de katkı sağladık. Biz taşı severek işliyoruz, bize pozitif enerji veriyor, çalışırken stresimizi atıyoruz.

"Aile bütçemize katkı sunuyoruz"

Fadime Çevik isimli kursiyer de işledikleri taşların aile bütçesine katkı verdiğini belirterek şöyle konuştu:

Burada taşları işleyip yüzük, kolye, bileklik yapıyoruz, Taşları işlerken huzur buluyoruz, stres atıyoruz çalışırken, rahatlıyoruz. Bizim için çok iyi oluyor. Bu ürünleri satarak aile bütçemize katkı sunuyoruz.

En değerlisi mor yakut dediğimiz ametist taşı

Aydıncık Kadın Girişimi işletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker de, ilçede ametist, jasper, kalsedon, akik, opal ve kuvars gibi birçok yarı değerli taşın çıktığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: