Yozgat'ta bir köyün simgesi olan 20 yıllık leylek yuvası yeniden inşa edildi Yozgat'ta bir köyün simgesi haline gelen 20 yıllık leylek yuvası üç ay önce şiddetli rüzgardan etkilenerek yıkılınca, köy halkının birliği ile yeniden yapılarak yerine yerleştirildi.

Yozgat'ın bir köyünde simge haline gelen leylek yuvası, yıkıldıktan sonra köy halkının desteği ile yeniden yapıldı... Sorgun ilçesinde, Mirahor Köyü'nde bulunan 20 yıllık leylek yuvası, üç ay önce meydana gelen şiddetli rüzgarda devrilerek yıkılmıştı. YUVA UZUN YILLAR LEYLEKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI Uzun yıllar leyleklere ev sahipliği yapan ve köyün simgesi haline gelen yuva, köy halkının dayanışmasıyla yeniden inşa edildi. YUVA LEYLEKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYI BEKLİYOR Köy halkı tekrar inşa ettikleri yuvanın mutluluğunu yaşarken, yuva da leyleklere ev sahipliği yapmayı bekliyor. ''BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE YUVAMIZI YERİNE YERLEŞTİRDİK'' Mirahor Köyü'nün sakinlerinden Nizam Bozdemir, yuvayı yeni yaptıklarını ifade ederek, "Ben yurt dışında kalıyorum. 3 ay önce şiddetli rüzgar çıkması sonucu leylek yuvası yukarıdan aşağıya düşmüştü. Biz de köy halkı olarak birlik beraberlik içinde imkanlarla yuvamızı yerine yerleştirdik" şeklinde konuştu. Yaşam Haberleri Tuz Gölü'nde gün batımı manzarası görenleri büyüledi

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