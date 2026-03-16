Yozgat’ta doğanın yıllarca şekillendirdiği tepe, drone'la görüntülendi

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, Yeni Hızlı Tren İstasyonu’nun yanındaki tepe, doğanın yüzyıllar boyunca etkisiyle şekillendi. Kar, yağmur, sel ve rüzgarın aşındırıcı etkisiyle toprak yapısında oluşan girinti ve çıkıntılar, peri bacalarını andıran görüntüler oluşturdu.

DRONE İLE HAVADAN ÖGRÜNTÜLENDİ

Doğal oluşumlar, drone kamerayla havadan görüntülendi. Ortaya çıkan manzara, bölgenin doğal güzellikleri arasında öne çıkarken, fotoğraf ve doğa meraklıları için ilgi çekici bir sahne sundu.

VATANDAŞLAR FİLM SETİNE BENZETTİ

Bölge sakini Sümmani Akgül, tepede oluşan yapıyı film setine benzetti:

Doğal şartların etkisiyle yağmur, kar, sel ve fırtına bu güzel oluşumu ortaya çıkarmış. Yerköy’e yakın bir köyde yaşıyoruz, burası da istasyonun yanı. Görünüm öyle etkileyici ki, çevredeki herkesin gelip görmesini isterim.