Yüksekova Orşe Şelalesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor Terörden temizlenen Yüksekova, doğal güzellikleriyle dikkatleri çekmeye devam ediyor. Yüksekova'da yer alan Orşe Şelalesi ise ziyaretçi akınına uğruyor. Şelaleye gelenler, fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmiyor.

Mehmetçik yaptığı başarılı operasyonlar sayesinde Yüksekova'yı terörden temizledi.

Terör nedeniyle Yüksekova'nın doğal güzellikleri gizli kaldı ve uzun yıllar kimse ziyaret edemedi.

Şimdi ise Yüksekova bölges hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Yüksekova Cilo Dağı eteklerinde bulunan Orşe Şelalesi, her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği (YEKDASDER)Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelen dernek üyeleri, Orşe Yaylası'na geçerek Orşe Şelalesi’ne yürüdü.

"Buralar çok güzel"

Şelalede yüzüp serinleyen doğaseverler, 3 bin 500 rakımda dağların zirvesinde olan Terazin Gölü, Momin Gölü ve Karvan Gölü’nü gezip fotoğraflayan ziyaretçiler, Momın Gölü’nün efsaneleşen hikâyesini de rehber İslam Gürdal’dan dinledi.

Yüksekova’nın saklı cennetini görmek için Kayseri’den geldiklerini belirten Fatma ve Zeynep Doğrusöz kardeşler, “Doğa tutkunları olarak dernek yetkilileriyle tanışıp Hakkâri’nin 3 büyük gölünden olan Karvan Gölü’ne geldik. Her gördüğümüz yerde ayrı büyülendik. Buralar çok güzel, gelmek isteyen doğa tutkunlarına tavsiye ediyoruz” dedi.

"El değmemiş doğa..."

Dernek Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut ise her hafta bir bölgeyi tanıttıklarını ifade ederek, ''Şu an olduğumuz bölge ilçenin en büyük şelalesini barındırıyor. Bizde doğaseverleri özellikle Yüksekova’nın saklı cennetine getirdik. El değmemiş doğa harikası Orşe Şelalesi, şu an dışarıdan gelen misafirlerimizi cezp etti. Arkadaşlar hem şelalede serinliyor hem de doyasıya fotoğraf çekiyor” ifadelerini kullandı.