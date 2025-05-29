Yunanistan'nın başkenti Atina bu yaz aşırı sıcaklıklarla karşılaşacak

Haber Merkezi

Atina'da son iki yaz sıcaklıklar 40 dereceyi buluyor...

Atina Akropolisi, son iki yazda kavurucu sıcaklar nedeniyle defalarca kapatılmak zorunda kaldı.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bölgede, çok az gölge oluşuyor.

Avrupa'nın en sıcak başkenti olan Atina, 2024 yılında rekorları gördü.

TURİSTLER AŞIRI SICAKLIKLARLA KARŞILAŞACAK

Yunanistan'a seyahatlerin artmasıyla birlikte yetkililer Atina'nın bu yıl 10 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağını tahmin ediyor.

Ülkenin ulusal hava durumu servisinin tahminlerine göre, temmuz ve ağustos aylarında gelenler daha da aşırı sıcaklıklarla karşılaşacak.

ENFLASYONU TETİKLİYOR

CNN International'a göre artan turizm, kıt su kaynakları ve altyapı üzerindeki baskının artması anlamına geliyor.

Bu aynı zamanda enflasyonu da tetikliyor.

"YAZSIZ BİR YUNANİSTAN MİRAS BIRAKIYORUZ"

Yunan basınında çok konuşulan bir köşe yazısı, ülkenin tek başına maksimum turizm peşinde koşmasının artık mantıklı olmadığını ve Yunanlıların doğuştan gelen haklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Makalede, “Açıkça söylemek gerekirse, Yunanlıların sonraki nesillerine sadece büyük bir borç yığını değil, aynı zamanda yazsız bir Yunanistan miras bırakıyoruz” ifadesi yer alıyor.

ATİNA BELEDİYE BAŞKANI: HAYATTA KALMA MESELESİ

Güneşin bir kez daha kavuracağı önümüzdeki aylara ilişkin kaygılar yüksek. Yaz aylarında artan turist sayısıyla birlikte bu yüksek sıcaklıkları yönetmek bir öncelik haline geldi.

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas'a göre “dayanıklılık inşa etmek" kent için bir hayatta kalma meselesi.

REKOR SAYIDA TÜRK TURİST BEKLENİYOR

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) 13 Mayıs'taki raporuna göre, bu yıl Yunanistan'a 1,4 milyon Türk turist seyahat edecek. Bu sayının "rekor" olduğu belirtiliyor.

Turizm portalı Travel And Tour World'ün (TTW) haberine göre bu muazzam artış, iki ülke arasındaki yakın bağları daha da sağlamlaştırarak ikili seyahatlerdeki artan ivmeyi yansıtıyor.

TÜRKİYE'YE 800 BİN YUNAN TURİST BEKLENİYOR

Aynı zamanda yaklaşık 800 bin Yunan ziyaretçinin de Türkiye'ye seyahat etmesi bekleniyor.

TTW, bu rakamların iki ülke arasındaki sınır ötesi turizmde devam eden büyümeyi gösterdiğini ve 1.2 milyon Türk'ün Yunanistan'ı ziyaret ettiği ve 707 bin Yunanlının Türkiye'ye seyahat ettiği geçen yılki başarının üzerine inşa edildiğini belirtiyor.