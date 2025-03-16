Zonguldak ormanlarında kartpostallık görüntüler

İHA

Zonguldak’ta ormanlarbüyüleyici renkleriyle ilkbaharı karşılamaya başladı.

Hava sıcaklığının 24 dereceye ulaşmasıyla birlikte doğa adeta yaz mevsimini müjdeledi.



ORMANLAR YEŞİLE DÖNMEYE BAŞLADI

İlkbahar sıcağı, ağaç dallarında çiçeklerin açmasını sağladı.

Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen ormanlar, doğanın canlanmasıyla birlikte yeşile dönüyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kış mevsimini geride bırakan ormanlar ağaçların yapraklarıyla adeta renk cümbüşü oluşturdu. Şehrin yüzde 52'sini oluşturan ormanlar, drone ile görüntülendi.

Ormanlarda adeta kartpostallık manzaralar oluştu.

ORMANIN YÜZDE 70'İNİ YAPRAKLI AĞAÇLAR OLUŞTURUYOR

Zonguldak ormanlarının büyük bölümünü kayın, meşe, gürgen, kestane, çınar, ıhlamur ve kızılağaç gibi yapraklı ağaçlar oluşturuyor. Bu türler, ormanların yüzde 70’ini kapsıyor.