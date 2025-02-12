İHA

Zonguldak'ta kent merkezine bağlı Muhtar Ziya Üzgül Sokak'a giriş yapan otomobil sürücü, çöp konteynerinin yanına yaklaştı.

Aracından inen sürücü, bagajdan çıkardığı çöpü attıktan sonra arka kapıyı açarak cins köpeğini çöpün yanına bırakıp gitti.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER SALDIRDI

Sahibinin sokaktan uzaklaştığını fark eden köpek, oyun olduğunu düşünerek aracın peşinden koştu.

Ancak sürücünün gaza basmasıyla köpek araca yetişemedi.

Sokakta tek başına kalan köpek, çevredeki başıboş köpeklerin saldırısına da uğradı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Köpek seslerine sokağa koşan Zülfiye Kuku, yavru köpeği alarak evine getirdi. Kuku, eşi Orhan Kuku'ya durumu anlattı.

Güvenlik kameralarını izleyen ev sakinleri, köpeğin sokağa terk edildiğini fark etti.

"BİR ÖMÜR BOYU BAKACAĞIM"

Bunun üzerine komşuları Zeynep Tirgin de (47) köpeği sahiplendi.

Gazetecilere köpeğe ömür boyu bakacağını söyleyen Zeynep Tirgin, "Şahsın biri arabayla atmış. Ben de aldım sahiplendim. Ömür boyu bakacağım artık ona. Sahibi de gelse daha alamaz." dedi.

"BU VİCDANSIZLIK"

Eve gelince eşinin bahsetmesi üzerine durumdan haberdar olduğunu anlatan Orhan Kuku da, "Eve geldiğimde eşim bir köpeğin bırakıldığını ve köpeklerin parçalayacağını söyledi. Eşim diğer köpekler zarar vermesin diye eve götürmüş. Ondan sonra sahiplendirdi. Kameralar var burada. Adam burada duruyor. Arka bagajdan bir şeyler atıyor. Sağ kapıdan köpeği çıkarıyor sonra gidiyor. Sahibi gidince köpek arkasından koşuyor.

Bu gerçekten vicdansızlık. Eğer bakamıyorsan bana bıraksaydın. Bile bile bırakması yanlış. Köpeği çöpe bırakmıyor, köpeği yere bırakıyor. Köpekleri görünce sahip çıkar düşüncesiyle bıraktı sanırım. Ben de ne diyecek merak ediyorum. Arabadan köpek kaçmamış, kendisini bırakmış. Ben de bulacağım onu." diye konuştu.