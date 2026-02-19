Zonguldak'ta madencilerden yerin metrelerce altında ilk sahur

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında çalışan işçiler, 11 ayın sultanı Ramazan’ı yerin metrelerce altında karşıladı.

“Kara elmas” olarak bilinen kömürü çıkarmak için 120 metre derinlikte çalışan madenciler, sahur vaktiyle birlikte üretime kısa bir ara verdi.

Tahkimatta kullanılan ağaç direklerden kurulan mütevazı sofrada; biber, peynir, zeytin, domates, salatalık, soğan ve barbunya paylaşıldı. Evlerinden getirdikleri yiyecekleri bölüşen işçiler, birlikte sahur yaptı.

"YER ALTINDA ÇALIŞMAK DAHA ZOR"

15 yıllık madenci 45 yaşındaki Şener Zurnalı, yer altındaki çalışma koşullarının zorluğuna dikkat çekerek, Ramazan’ı ailelerinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yer üstüne kıyasla şartların daha ağır olduğunu belirten Zurnalı, şunları söyledi:

Ekmek parası için çalışıyoruz. Ailemiz bizden geçim bekliyor. İlk sahurumuzu burada yaptık. Arkadaşlarla ne getirdiysek paylaştık. İnşallah Ramazan’ı sağlıkla geçirip bayrama da ulaşırız.

"YER ALTINA GİRİNCE DIŞ DÜNYA İLE BAĞ KOPUYOR"

12 yıllık maden işçisi 46 yaşındaki Selahattin Ordu ise yer altında çalışmanın cesaret ve özveri gerektirdiğini ifade etti.

“120 metre aşağı indiğinizde dış dünyayla bağınız kopuyor. Şartlar ağır ama burada da bir aile olduk” diyen Ordu, sahuru mesai arkadaşlarıyla birlikte yaptıklarını, ardından dua ederek yeniden işe koyulacaklarını dile getirdi.

DUA SONRASI YENİDEN ÜRETİME

Sahurun ardından ellerini semaya açarak dua eden madenciler, oruca niyetlenip kaldıkları yerden kömür üretimine devam etti. Yer üstünde aileleri iftar hazırlığı yaparken, yer altında ekmek mücadelesi veren işçiler Ramazan’ın manevi atmosferini birlikte yaşadı.