Zonguldak'ta unutulan pırlanta dolu çantayı sahibine teslim ettiler

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde geçtiğimiz hafta Alaplı Belediyesi personeli tarafından bulunan bir çanta, Zabıta Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Çantanın içinde çok sayıda pırlanta kolyenin yanı sıra PTT'ye ait bir banka kartı bulundu.
ÇANTA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Zabıta ekipleri, PTT ile yaptıkları görüşmeler sonucunda çantanın sahibi Elif Pişkin'e ulaştı.
Çantasını kaybettiğini zabıtadan öğrenen Pişkin, Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne gelerek emanetlerini Zabıta Memuru Yılmaz Acar'dan teslim aldı.
EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Pişkin, gösterilen titizlik ve duyarlılık nedeniyle Alaplı Belediyesi personeline ve Zabıta ekiplerine teşekkür etti.