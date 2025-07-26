Zonguldak'ta unutulan pırlanta dolu çantayı sahibine teslim ettiler Alaplı ilçesinde çarşı içinde bulunan ve değeri yaklaşık 350 bin lira olduğu tahmin edilen pırlanta kolye, Alaplı Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından sahibine ulaştırıldı.