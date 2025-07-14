Zorlu Derebaşı virajları motosiklet tutkunlarını ağırladı

1914 yılında Rus işgali sırasında, bölge halkının emeğiyle inşa edilen ve Soğanlı Dağları’nın zirvesinde yer alan bu tarihi yol, kış aylarında sık sık çığ ve heyelanlarla mücadele ederken, bölgenin karakteristik sisi vadi boyunca etkisini daima hissettiriyor.

Dünya çapında tehlikeli yolları tanıtan bir internet sitesi tarafından “dünyanın en tehlikeli yolu” olarak seçilen Derebaşı virajları, sarp kayalıkların arasında uzanıyor ve 13 keskin dönüşüyle, araçların tek hamlede dönmesine imkân tanımayan yapısıyla sürücülere ciddi zorluklar yaşatıyor.

Bayburt Motosiklet Kulübü’ne üye yaklaşık 50 motosikletli, bu zorluğu göze alarak hem heyecan yaşamak hem de doğal güzelliklerin tadını çıkarmak üzere Derebaşı virajlarında tur gerçekleştirdi. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çeken bu rota, son yıllarda yeni bir keşif alanına dönüştü.

Etkinliğe katılan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, virajların barındırdığı tehlikeye rağmen, bölgenin doğa sporları açısından cazip bir merkez haline gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

"ADRENALİN TUTKUNLARINI BU ROTAYA BEKLİYORUZ"

Bayburt’un doğal zenginlikleri ve kültürel mirasıyla bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Vali Eldivan, şu değerlendirmede bulundu:

Bu güzellikleri daha erişilebilir hale getirmek için yoğun bir çaba içindeyiz. Derebaşı virajları da bu çabanın önemli bir parçası. Özellikle Trabzonlu hemşehrilerimizin hayvancılık faaliyetlerinde kullandığı bu yol, adrenalin arayanlar için de ideal bir rota. Kıyı ile iç kesim arasında uzanan bu güzergâh, doğa tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunuyor. Bayburt'un doğa, kültür ve spor turizminden hak ettiği payı alması için bu tür organizasyonları her yıl düzenlemeye devam edeceğiz.

"BURASI, HEYECANIN ZİRVEYE ÇIKTIĞI BİR ROTA"

Bayburt Motosiklet Kulübü Başkanı Muharrem Köse ise Derebaşı virajlarının yalnızca Türkiye’de değil, dünya çapında tanınması için çalıştıklarını ifade etti.

Özellikle deneyimli motosiklet sürücülerinin bölgeye ilgi gösterdiğini söyleyen Köse, şunları kaydetti:

‘Dünyanın en tehlikeli yolu’ unvanını taşıması, hem inişte hem çıkışta insanı ister istemez heyecanlandırıyor. Ancak bu rota, deneyimsiz sürücüler için uygun değil. Yine de kesinlikle gelip görülmesi gereken, doğa ile adrenalini birleştiren eşsiz bir güzergâh.

Öte yandan motosikletlilerin sarp virajlardaki mücadeleleri, drone ile havadan görüntülenerek kayıt altına alındı.