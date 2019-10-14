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Yaşar Güler mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA | 14.10.2019 - 18:20..
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Yaşar Güler mevkidaşı ile görüştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, ilk andan itibaren çoğu Avrupa ülkesi tarafından itirazlarla karşılandı.

Hem Fırat'ın doğusunda sıcak çatışmada hem de dış politikada mücadele sürdüren Türkiye, diplomasi trafiğini de sürdürüyor.

Bu kapsam Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşme gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Güler - Gerasimov görüşmesinde Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.

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